Συγκινητικές στιγμές στο «Άνφιλντ»: Το όμορφο βίντεο της Λίβερπουλ με τα παιδιά του Ζότα (vid)

Φορτισμένο ήταν το κλίμα στο «Άνφιλντ» λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης Λίβερπουλ - Γουλβς για την Premier League, με όλους να τιμούν τη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το περασμένο καλοκαίρι σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Πορτογάλος επιθετικός, που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους φίλους των «reds», είχε μετακομίσει στο Λίβερπουλ από τη Γουλβς τον χειμώνα του 2020, γεγονός που έδωσε ακόμη πιο έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η Λίβερπουλ, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του 28χρονου, προσκάλεσε τους δύο γιους του, Ντίνις και Ντουάρτε, να συνοδεύσουν τον αρχηγό της ομάδας, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, κατά την είσοδο των παικτών στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, στις εξέδρες του γηπέδου βρέθηκε και η σύζυγος του Ζότα, Ρουτ Καρντόσο, εμφανώς συγκινημένη.

Οι «κόκκινοι» δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα συγκινητικό βίντεο με όλες τις στιγμές των παιδιών του Πορτογάλου στο χορτάρι του «Άνφιλντ»: από τη στιγμή που βρέθηκαν στη φυσούνα και χαιρέτησαν τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, μέχρι την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο και τις πασούλες που αντάλλαξαν με τον Φαν Ντάικ μπροστά από το θρυλικό «Kop», σε μια εικόνα που συγκίνησε ολόκληρο το ποδοσφαιρικό κοινό.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο