Συγκινητική απόφαση της Πορτογαλίας: Στο ρόστερ για το Μουντιάλ ο Ντιόγκο Ζότα

Σε μια βαθιά συγκινητική κίνηση προχώρησε η Εθνική Πορτογαλίας, τιμώντας τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα ενόψει του επερχόμενου Μουντιάλ. Ο Πορτογάλος διεθνής είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στις 3 Ιουλίου 2025, σε ηλικία μόλις 28 ετών, μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, προκαλώντας σοκ σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ανακοίνωσε πως η αποστολή της Πορτογαλίας θα αποτελείται συμβολικά από «27+1» ποδοσφαιριστές, κρατώντας ουσιαστικά μία θέση αφιερωμένη στον αδικοχαμένο πρώην άσο της Λίβερπουλ.

Diogo Jota inclus dans l'effectif du Portugal pour la Coupe du Monde.



Με αυτόν τον τρόπο, οι Ίβηρες θέλησαν να διατηρήσουν ζωντανή την παρουσία και την κληρονομιά του Ζότα, ο οποίος φόρεσε 49 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο και συνέβαλε καθοριστικά στις κατακτήσεις του Nations League το 2019 και το 2025.

Μάλιστα, ο τελικός απέναντι στην Εθνική Ισπανίας αποτέλεσε το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του με την εθνική ομάδα. Στις δηλώσεις του, ο Μαρτίνεθ στάθηκε στη δύναμη που συνεχίζει να δίνει η μνήμη του Ζότα στα αποδυτήρια της ομάδας.

«Η απώλεια του Ντιόγκο ήταν μια αξέχαστη και πολύ δύσκολη στιγμή. Από την επόμενη κιόλας μέρα, όμως, όλοι καταλάβαμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε για το όνειρό του και για το παράδειγμα που άφησε στην εθνική ομάδα. Το πνεύμα και η δύναμή του θα είναι πάντα μαζί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.