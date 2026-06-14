Συγκινητική κίνηση: Οι παίκτες της Πορτογαλίας φορούν βραχιολάκια με το όνομα του Ντιόγκο Ζότα

Η Πορτογαλία «πάτησε» τελευταία αμερικανικό έδαφος ώστε να πραγματοποιήσει το τελικό στάδιο της προετοιμασίας ενόψει της πρεμιέρας της στο Μουντιάλ 2026.

Ο φωτογραφικό φακός κατέγραψε την συγκινητική κίνηση όλων των μελών της αποστολής, οι οποίοι φορούν ειδικά διαμορφωμένα βραχιολάκια με το όνομα του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα. Επιπλέον, το συγκεκριμένο αξεσουάρ γράφει τα ονόματα και των 26 παικτών της εθνικής ομάδας.

Αυτό είναι ένα δώρο από τον πρωθυπουργό της χώρας, Λουίς Μοντενέγκρο.

Θυμίζουμε ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ρομπέρτο Μαρτίνεθ είχε ανακοίνωσει πως η αποστολή της Πορτογαλίας θα αποτελείται συμβολικά από «27+1» ποδοσφαιριστές, κρατώντας ουσιαστικά μία θέση αφιερωμένη στον αδικοχαμένο πρώην άσο της Λίβερπουλ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η «παρέα» του θα αγωνιστεί στον 11ο όμιλο μαζί με Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουζμπεκιστάν και Κολομβία. Για τον Πορτογάλο στα αυτό θα είναι το το έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο στην καριέρα του, με το πρώτο του να είναι το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας.