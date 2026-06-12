Συγκινητική στιγμή: Ο Γκόμεζ ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για την συμμετοχή του στο Μουντιάλ

Η Παραγουάη είναι μια χώρα όπως αρκετές στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο που δεν συμμετέχει συχνά σε τελική φάση της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα τελευταία της συμμετοχή ήταν το 2010 και θέλει να κάνει μια αξιοπρεπής πορεία αρχής γενομένης τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/06, 04:00) στο ματς απέναντι στις ΗΠΑ.

Ο προπονητής Γκουστάβο Αλφάρο έχει στην διάθεσή του ένα άκρως ταλαντούχο και νεανικό ρόστερ, μεταξύ αυτών και ο Ντιέγκο Γκόμεζ. Ο συμπαίκτης του Κωστούλα και του Τζίμα στην Μπράιτον εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στην συνέντευξή τύπου πρίν το ματς και όταν μιλούσε για την συμμετοχή του στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση που μπορεί να αγωνιστεί ποδοσφαιριστής λύγισε.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Diego Gomez (Paraguay) couldn't stop crying after talking about representing his country at the World Cup, his manager even had to hold his face to console him.



"I am so happy to represent my country at the World Cup. We finally qualified for this tournament. I am… pic.twitter.com/6j1sUdhUQT — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 12, 2026

Ο 23ρονος ποδοσφαιριστής δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που εκπροσωπώ τη χώρα μου στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τελικά προκριθήκαμε σε αυτή τη διοργάνωση. Είμαι πολύ συγκινημένος. Υπόσχομαι να δώσω το 100% για να κάνω τον λαό μας χαρούμενο…» ξεσπώντας σε κλάματα, με τον προπονητή του να τον παίρνει μια αγκαλιά για να τον ηρεμήσει, σε ένα σκηνικό που θυμίζει τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για τους ανθρώπους. Σίγουρα δεν είναι απλά ένα παιχνίδι.