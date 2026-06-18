Συγκινητική στιγμή: Πατέρας κάνει έκπληξη στον γιο του ταξίδι στο Μουντιάλ 2026

Ένας πατέρας από την Κολομβία έκλεισε αεροπορικά εισιτήρια, για το ματς της χώρας τους κόντρα στο Ουζμπεκιστάν.

Στο Estadio Banorte της πόλης του Μεξικό θα δώσει αύριο (18/6) η Κολομβία το πρώτο της παιχνίδι στο Μουντιάλ, όπου και θα αντιμετωπίσει το Ουζμπεκιστάν.

Έτσι, έκλεισε αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο και παρότι είχε ήδη αποφασίσει να πάρει μαζί και τον γιο του, θέλησε να του κάνει την όμορφη έκπληξη.

Μαζί με τη σύζυγό του τον πήραν στο αεροδρόμιο, με σκοπό να τους αποχαιρετήσει καθώς θα «πέταγε» για το Μεξικό.

ذهب طفل إلى المطار لتوديع والده الذي سيسافر لمشاهدة كأس العالم، لكن المفاجأة أن والده قال له:



ودع والدتك، لأنك ستسافر معي 🥹❤️ pic.twitter.com/XBbAboSR74 — قورجس (@gorgeous4ew) June 16, 2026

Εκεί λοιπόν γύρισε στον πιτσιρικά και του είπε: «Αποχαιρέτησε τη μαμά σου, γιατί θα ταξιδέψεις μαζί μου»!