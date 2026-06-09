Συγκινητική στιγμή: Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ζητούσαν διακοπή στο παιχνίδι για τον Ρογκαβόπουλο
Μια πολύ ωραία στιγμή κατέγραψε η κάμερα με τον Βεζένκοβ και τον Μιλουτίνοφ στον 3ο τελικό της Basket League.
Στον 3ο τελικό της Stoiximan Basket League, που βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό, σίγουρα η πιο δυσάρεστη στιγμή ήταν όταν τραυματίστηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
Ο Έλληνας φόργουορντ στη προσπάθειά του να γυρίσει στην άμυνα του, ξεκίνησε να χωλαίνει από τη μέση του γηπέδου και έφτασε να πέφτει σφαδάζοντας στην απέναντι πλευρά.
Την ίδια ώρα μόλις ο παίκτης είναι πεσμένος στο παρκέ, ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κάνουν νόημα στον διαιτητή να διακόψει το παιχνίδι, γιατί φάνηκε κατευθείαν ότι ο αθλητής υπέφερε.