Συγκινητική στιγμή: Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ζητούσαν διακοπή στο παιχνίδι για τον Ρογκαβόπουλο

Στον 3ο τελικό της Stoiximan Basket League, που βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό, σίγουρα η πιο δυσάρεστη στιγμή ήταν όταν τραυματίστηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Ο Έλληνας φόργουορντ στη προσπάθειά του να γυρίσει στην άμυνα του, ξεκίνησε να χωλαίνει από τη μέση του γηπέδου και έφτασε να πέφτει σφαδάζοντας στην απέναντι πλευρά.

Την ίδια ώρα μόλις ο παίκτης είναι πεσμένος στο παρκέ, ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κάνουν νόημα στον διαιτητή να διακόψει το παιχνίδι, γιατί φάνηκε κατευθείαν ότι ο αθλητής υπέφερε.

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