Συγκινητικό «αντίο» του Τζολάκη στον Ολυμπιακό: «Ένα κομμάτι μου θα είναι πάντα στον Πειραιά»

Ο Κωσταντής Τζολάκης είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της Χαλ Σίτι και ετοιμάζεται να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League.

Ο 23χρονος διεθνής τερματοφύλακας που είναι προϊόν των ακαδημιών του Ολυμπιακού ανδρώθηκε στους «ερυθρόλευκους» και κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, 2 κύπελλα, 1 Super Cup και φυσικά το ιστορικό τρόπαιο του Conference League το 2024. Ο Τζολάκης αφού ανακοινώθηκε από την Χαλ αποχαιρέτησε την ομάδα της καρδιάς του με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τονίζοντας πως ο Ολυμπιακός είναι το δεύτερο σπίτι του και πως πάντα ο Πειραιάς θα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

Αναλυτικά η δημοσίευση του Τζολάκη

«Πάντα στην καρδιά μου.

Αυτό είναι το πιο δύσκολο μήνυμα που έχω γράψει. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν ποτέ απλώς ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος για μένα. Είναι η ομάδα των παιδικών μου χρόνων, το σπίτι μου, η οικογένειά μου. Το να φορέσω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπήσω αυτόν τον τεράστιο σύλλογο ήταν το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής μου.



Μαζί ζήσαμε στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά μου. Η κατάκτηση του UEFA Europa Conference League, οι βραδιές του Champions League και ο σκληρός κόπος τόσα χρόνια, οι θυσίες.



Καμία λέξη δεν χωράει τις ευχαριστίες που νιώθω. Οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε είναι αναμνήσεις που θα κουβαλώ για πάντα.



Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, που όλα αυτά τα χρόνια ήταν για μένα κάτι παραπάνω από Πρόεδρος της ομάδας, για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του, αλλά και γιατί σεβάστηκε την ψυχή αποχώρησή μου να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου και να ακολουθήσω το κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης.



Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές μου όλα αυτά τα χρόνια, τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για τον Ολυμπιακό, τον προπονητή τερματοφυλάκων, κ. Παναγιώτη Αγαθαγγέλου, για πάνω απ’ όλα εσάς, τον κόσμο του Ολυμπιακού. Η αγάπη, η πίστη και η αφοσίωσή σας ήταν η δύναμή μου σε κάθε στιγμή. Αποχωρώ γεμάτος, γιατί μαζί κατακτήσαμε τα πάντα. Κύπελλα, πρωταθλήματα και το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία αυτού του τεράστιου συλλόγου.



Μετά από όλες αυτές τις επιτυχίες, ένιωσα πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή για μια νέα πρόκληση στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Όμως, ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα ανήκει πάντα στον Πειραιά. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας σύλλογος. Αυτό δεν είναι ένα οριστικό αντίο. Είμαι βέβαιος πως οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά.



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Σας ευχαριστώ για όλα.

Με αγάπη, υπερηφάνεια και απέραντη ευγνωμοσύνη,



ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΤΖΟΛΑΚΗΣ».