Συγκινητικό βίντεο: Ο χορός ενός μικρού κοριτσιού υπό τους ήχους του πιάνου στο Σύνταγμα

Ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο από τον σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, όπου το τελευταίο διάστημα έχει τοποθετηθεί ένα πιάνο για το κοινό, έχει γίνει viral, σκορπώντας χαμόγελα και θετικά σχόλια.



Στο βίντεο, μια νεαρή πιανίστρια παίζει μουσική, όταν ένα μικρό κορίτσι την πλησιάζει και της ζητά να χορέψει στον ρυθμό της μελωδίας. Με την άδειά της, η μικρή ξεκινά έναν αυθόρμητο χορό, ενώ δεκάδες επιβάτες σταματούν για να παρακολουθήσουν τη γλυκιά αυτή στιγμή.



«Ως πιανίστα, το πιο όμορφο συναίσθημα είναι να βλέπω το κοινό να αλληλεπιδρά με τη μουσική μου. Το κοριτσάκι ήρθε και μου ζήτησε να χορέψει όσο έπαιζα. Αν βλέπεις αυτό το βίντεο, ήσουν υπέροχη. Ας γεμίσουμε την Αθήνα με πιάνα σε κάθε γωνιά, ας τη γεμίσουμε με μουσική», έγραψε η πιανίστρια στο Instagram, δημοσιεύοντας το βίντεο.



Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και πολλά σχόλια, με ένα από αυτά να ξεχωρίζει ιδιαίτερα, καθώς φαίνεται πως προέρχεται από τη μικρή χορεύτρια. «Γεια σας… είμαι η Βικτόρια, το κορίτσι που χορεύει. Συγχαρητήρια για το ταλέντο σου στο πιάνο, είσαι μια αληθινή καλλιτέχνιδα! Ελπίζω να σε ξαναδώ στις συναυλίες σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.