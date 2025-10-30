Συγκλονιστικά στοιχεία: Κάθε 36 ώρες χάνει τη ζωή του ένας εργαζόμενος εν ώρα εργασίας στην Ελλάδα

«Κάθε 36 ώρες, δηλαδή κάθε μιάμιση μέρα χάνει τη ζωή του ένας εργαζόμενος εν ώρα εργασίας στην Ελλάδα» σημείωσε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης Στέλιος Βοργιάς, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Ηρακλείου για τα εργατικά δυστυχήματα στην Ελλάδα.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου, το 2024 σε όλη την Κρήτη καταγράφηκαν 540 εργατικά ατυχήματα, με τα 480 από αυτά να συμβαίνουν σε Ηράκλειο και Λασίθι και ειδικότερα στον κατασκευαστικό κλάδο. Παράλληλα, μίλησε για το φαινόμενο της παιδικής εργασίας, το οποίο, όπως είπε, παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, η Επιθεώρηση Εργασίας στο Ηράκλειο είχε το 2021, 292 αιτήσεις για παιδική εργασία, ενώ το 2024 οι αιτήσεις έφτασαν τις 1.543, εκ των οποίων 250 απορρίφθηκαν. «Η κατάσταση είναι πλέον ανεξέλεγκτη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βοργιάς, ενώ πρόσθεσε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας δεν δίνει στο Εργατικό Κέντρο τις απαιτούμενες πληροφορίες για το είδος της εργασίας που κάνουν οι ανήλικοι.



«Δεν ξέρουμε αν τηρούνται οι προϋποθέσεις, που είναι αρκετές όπως το είδος και η ένταση της εργασίας καθώς και το ωράριο που μπορεί να εργάζεται ένας ανήλικος» διευκρινίζει.



Σε κάθε περίπτωση, τόσο στο θέμα της παιδικής εργασίας όσο και στο θέμα των ελλιπών συνθηκών ασφάλειας των εργαζομένων, τα πραγματικά περιστατικά είναι πολύ περισσότερα από αυτά που φτάνουν στο Εργατικό Κέντρο.