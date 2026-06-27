Συγκλονιστικά βίντεο από τη Βενεζουέλα: Συνεχίζουν να βγάζουν εγκλωβισμένους από τα χαλάσματα

Μέσα στο απόλυτο χάος που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα, κάθε διάσωση επιζώντα μοιάζει με μικρό θαύμα. Παρά το γεγονός ότι ο χρόνος περνά αμείλικτα και οι πιθανότητες εντοπισμού ζωντανών κάτω από τα ερείπια μειώνονται ώρα με την ώρα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν ασταμάτητα τη μάχη με τα συντρίμμια, αναζητώντας σημάδια ζωής.

Η εικόνα στη χώρα έχει αλλάξει δραματικά. Ολόκληρες περιοχές έχουν μετατραπεί σε πεδία καταστροφής, με χιλιάδες ανθρώπους να ζουν μέσα στον φόβο των μετασεισμών και της απόλυτης αβεβαιότητας. Οι νεκροί πλησιάζουν πλέον τους 1.000, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες.

Φωτ.: Reuters

Ανάμεσα στις περιοχές που έχουν δεχθεί το πιο βαρύ χτύπημα είναι η Λα Γκουάιρα, όπου πολυκατοικίες, δρόμοι και υποδομές έχουν σχεδόν ισοπεδωθεί. Εκεί, αλλά και σε άλλες πληγείσες ζώνες, καταφθάνουν διαρκώς αποστολές διάσωσης από όλο τον κόσμο, σε μια διεθνή προσπάθεια να σωθούν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται.

Όσο περνούν οι ώρες, η επιχείρηση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Οι διασώστες εργάζονται κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, προχωρώντας σε «χειρουργικές» κινήσεις για να μην προκαλέσουν νέα κατάρρευση στα ήδη ασταθή ερείπια. Σε πολλές περιπτώσεις σκάβουν ακόμη και με τα χέρια, αναζητώντας με προσοχή παγιδευμένους ανθρώπους.

🇻🇪 Rescue operations continue in La Guaira as emergency crews search tirelessly for survivors.



May every person still trapped be found alive. Please keep the people of Venezuela in your prayers. 🙏❤️ #Venezuela #LaGuaira #Rescue pic.twitter.com/drylrxN9dv — Andleeb (@1stepAndleeb) June 27, 2026

Τα πλάνα από τα σημεία των επιχειρήσεων συγκλονίζουν. Εγκλωβισμένοι ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια μέσα από τα χαλάσματα, ενώ οι διασώστες προσπαθούν να τους κρατήσουν σε εγρήγορση και να τους δώσουν κουράγιο. Πολλοί από αυτούς είναι τραυματισμένοι, εξαντλημένοι και αφυδατωμένοι. Το πρώτο που ζητούν είναι λίγο νερό. Δεν γνωρίζουν αν οι συγγενείς τους έχουν επιζήσει, ούτε τι έχει απογίνει η οικογένειά τους.

Η αγωνία είναι τεράστια. Οι φωνές πολλών εγκλωβισμένων ακούγονται πλέον με δυσκολία, καθώς οι δυνάμεις τους τους εγκαταλείπουν μετά από τόσες ώρες κάτω από τη σκόνη, το τσιμέντο και τα σίδερα.

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται και στα εναέρια πλάνα από drone, που δείχνουν το εύρος της ισοπέδωσης. Κατεστραμμένα τετράγωνα, κτίρια που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι και δρόμοι γεμάτοι μπάζα συνθέτουν το σκηνικό της τραγωδίας.

Την ίδια ώρα, διεθνής βοήθεια συνεχίζει να φτάνει στη Βενεζουέλα. Αποστολές διάσωσης από 17 χώρες επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, ενώ το ήδη επιβαρυμένο σύστημα υγείας της χώρας βρίσκεται στα όριά του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποστολή δύναμης 250 ατόμων, ενώ έχουν ήδη διαθέσει οικονομική βοήθεια ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων και αναπτύξει πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Ανάμεσα στις πρώτες χώρες που έστειλαν διασώστες ήταν το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, η Κολομβία και η Ελβετία. Ωστόσο, όσο περνά ο χρόνος, η αισιοδοξία δίνει τη θέση της στον ρεαλισμό. Στη Λα Γκουάιρα, μπροστά σε μια πολυκατοικία που κατέρρευσε ολοκληρωτικά, ο επικεφαλής της χιλιανής ομάδας διάσωσης, Ναντιομάρ Πολάνκο, παραδέχθηκε ότι οι πιθανότητες να εντοπιστούν πλέον ζωντανοί είναι ελάχιστες.

Παρά τις δυσκολίες, οι έρευνες συνεχίζονται. Για τους ανθρώπους που περιμένουν ένα σημάδι από τους δικούς τους, κάθε λεπτό που περνά εξακολουθεί να είναι πολύτιμο.