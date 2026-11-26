Για τον Άαρον Λέγια Ισέκα, η αναμέτρηση του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ δεν είναι ένα συνηθισμένο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο 29χρονος επιθετικός θα αντιμετωπίσει τον σύλλογο που αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής του πορείας, καθώς στις Βρυξέλλες μεγάλωσε, έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα και άρχισε να διαμορφώνει την καριέρα του.

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο, την Πέμπτη (26/11, 22:00), για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, επιδιώκοντας ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Για τον Ισέκα, ωστόσο, το συγκεκριμένο ραντεβού έχει και έντονο προσωπικό χαρακτήρα.

Μιλώντας στο βελγικό μέσο «Sudinfo», ο επιθετικός των Κρητικών αναφέρθηκε στην επιστροφή του απέναντι στην πρώην ομάδα του, αλλά και σε σημαντικούς σταθμούς της ζωής του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισέκα

«Το ένιωθα ότι θα συμβεί! Το έλεγα σε όλους εδώ. Ή θα πέφταμε με την Άντερλεχτ ή με τη Μαρσέιγ. Ήμουν απόλυτα βέβαιος. Κατά βάθος, αυτό που ήθελα περισσότερο ήταν να μπορέσω να αγωνιστώ ξανά στην έδρα της Άντερλεχτ, μπροστά στην οικογένεια και τους φίλους μου. Θα ήταν υπέροχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ισέκα μίλησε επίσης με ειλικρίνεια για την πορεία της καριέρας του, παραδεχόμενος ότι κάποια στιγμή πίστεψε πως θα μπορούσε να φτάσει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Όπως εξήγησε, πλέον αντιμετωπίζει διαφορετικά τις επιλογές και τις δυσκολίες που συνάντησε, κρατώντας τα θετικά από κάθε εμπειρία.

Ο σεισμός στην Τουρκία και η φυγή από το Ισραήλ

Η συνέντευξή του, πάντως, δεν περιορίστηκε στο ποδόσφαιρο. Ο επιθετικός του ΟΦΗ αναφέρθηκε σε δύο εξαιρετικά δύσκολες εμπειρίες που βίωσε το 2023, οι οποίες σημάδεψαν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Η πρώτη ήταν ο καταστροφικός σεισμός στην Τουρκία, όταν βρισκόταν εκεί μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του. Παρά τις δραματικές συνθήκες, η οικογένεια κατάφερε να βγει σώα, ενώ χρειάστηκε να περάσουν δύο ημέρες μέχρι να επιστρέψουν στο Βέλγιο, καθώς τα αεροδρόμια είχαν κλείσει.

«Όλα αυτά τα γεγονότα ήταν πραγματικά δύσκολα να τα αντέξει κανείς. Ακόμα περισσότερο στην Τουρκία, όπου ήταν μαζί μου η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Ευτυχώς, τα καταφέραμε χωρίς τραυματισμούς και μπορέσαμε να επιστρέψουμε στο Βέλγιο σώοι και αβλαβείς. Μας πήρε δύο μέρες για να επιστρέψουμε. Μετά τον σεισμό, όλα τα αεροδρόμια έκλεισαν. Ήταν μια εξαιρετικά μεγάλη και δύσκολη εμπειρία», θυμήθηκε.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Ισέκα βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ακόμη επικίνδυνη κατάσταση, αυτή τη φορά στο Ισραήλ, όπου αγωνιζόταν ως δανεικός στη Χάποελ Χαντέρα. Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου τον βρήκε στη χώρα, με τον ίδιο να περιγράφει τις ειδοποιήσεις που λάμβανε, τις σειρήνες που άκουγε και την απόφασή του να φύγει χωρίς να περιμένει την ενημέρωση ή την έγκριση της ομάδας.

Όπως εξήγησε, αρχικά δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Επικοινώνησε μάλιστα με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Άντερλεχτ, Σάμι Μπουράρντ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στη Χαντέρα, και εκείνος προσπάθησε να τον καθησυχάσει, εξηγώντας του ότι ανάλογες προειδοποιήσεις ήταν συνηθισμένες στο Ισραήλ. Όταν, όμως, η κατάσταση κλιμακώθηκε, ο Ισέκα αποφάσισε να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

«Εκείνη την ημέρα, είχα έναν αγώνα πρωταθλήματος. Υποτίθεται ότι θα συναντιόμασταν στην ομάδα το μεσημέρι. Το πρωί, αρχίσαμε να λαμβάνουμε διάφορα μηνύματα που μας έλεγαν να μην βγαίνουμε έξω σε καμία περίπτωση. Αναρωτιόμουν τι συνέβαινε. Μίλησα με τον Σάμι Μπουράρντ, έναν πρώην παίκτη της Αντερλεχτ που ήταν επίσης στη Χαντέρα. Με καθησύχασε, λέγοντας ότι τέτοιου είδους ειδοποιήσεις ήταν συχνές στο Ισραήλ. Αλλά καθώς περνούσε ο καιρός, ένιωθα ότι ήταν πιο σοβαρό από το συνηθισμένο.

Στη συνέχεια, αρχίσαμε να ακούμε πολλές σειρήνες και έφτασαν περισσότερα μηνύματα, συμπεριλαμβανομένου ενός από τους προπονητές που μας έλεγε να μείνουμε σπίτι. Ήμουν εκεί για δύο εβδομάδες και έμενα σε ένα ξενοδοχείο. Συνειδητοποιώντας τι συνέβαινε, αποφάσισα να κατευθυνθώ κατευθείαν στο αεροδρόμιο.

Χωρίς καν να πω στην ομάδα. Απλώς είπα στον Σάμι: «Δεν χάνω χρόνο, παίρνω τα πράγματά μου και φεύγω». Όταν τα πράγματα ξεπερνούν το ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να διστάζεις. Δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ήταν σαν κάτι βγαλμένο από ταινία. Όλοι έτρεχαν τριγύρω προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς να ξέρουν τι συνέβαινε. Ήταν μια σοκαριστική εμπειρία.

Έπρεπε να αλλάξω προορισμό και μετά να περιμένω αρκετές ώρες. Μου φάνηκαν σαν μια αιωνιότητα. Το αεροπλάνο μου τελικά απογειώθηκε και ένιωσα ανακούφιση. Κατάφερα να επιστρέψω στο Βέλγιο, να γεμίσω τις μπαταρίες μου και να αναρρώσω πριν πάω στην Ελλάδα, όπου ανακάλυψα ξανά την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο».