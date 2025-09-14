Συγκλονιστικές εικόνες: Αφγανές με εξοπλισμό αθλημάτων που οι Ταλιμπάν τους απαγορεύουν να ασκούν

Μετά την επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία του Αφγανιστάν, τον Αύγουστο του 2021, ο κλοιός γύρω από τις γυναίκες και τα δικαιώματά τους ξεκίνησε να σφίγγει και πάλι επικίνδυνα.

Συγκλονιστικό οπτικό αποτύπωμα αυτής της κατάστασης είναι η σειρά των κλιπς του Ιρανού φωτογράφου του Associated Press, Ebrahim Noroozi. Ο Noroozi φωτογράφισε δεκάδες γυναίκες και κορίτσια, οι οποίες ζουν στο Αφγανιστάν και μέχρι πρότινος ασχολούνταν με τον αθλητισμό, κάτι που ανατράπηκε τα τελευταία χρόνια.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Πρόκειται για «πορτρέτα χωρίς πρόσωπο», τα οποία όμως έχουν πολλά να πουν για το τι σημαίνει περιορισμός στις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Παρά τους κινδύνους, οι γυναίκες πόζαραν στον φακό του Noroozi με τον εξοπλισμό των αθλημάτων που αγαπούν, ρακέτες τένις, μπάλες ποδοσφαίρου, ενδυμασία πολεμικών τεχνών, ως πράξεις σιωπηλής αντίστασης.

Οι γυναίκες δεν πηγαίνουν ούτε για γυμναστική στο πάρκο

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει γενική απαγόρευση στις γυναίκες να συμμετέχουν σε αθλήματα εντός της χώρας. Αυτό αφορά τόσο το ερασιτεχνικό όσο και το επαγγελματικό επίπεδο. Κάποιες Αφγανές αθλήτριες έφυγαν από τη χώρα και συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Τα γυμναστήρια στο Αφγανιστάν έχουν κλείσει για τις γυναίκες, ενώ δεν τους επιτρέπεται να γυμνάζονται σε πάρκα ή σε ανοιχτούς αθλητικούς χώρους, κυρίως λόγω των κανόνων που ισχύουν για τον διαχωρισμό των φύλων και την υποχρεωτική ενδυμασία για τις γυναίκες (μπούρκα).

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Το καθεστώς των Ταλιμπάν δεν αναγνωρίζει τις γυναίκες αθλήτριες της χώρας ως επίσημο μέρος της αθλητικής του αντιπροσωπείας.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Ακόμα, ο Διεθνής Ολυμπιακός Οργανισμός (IOC) έχει ζητήσει να υπάρξει πρόσβαση ασφαλής και ισότιμη για γυναίκες και κορίτσια στα αθλήματα, και έχει προειδοποιήσει για πιθανές κυρώσεις στο Αφγανιστάν, εφόσον οι περιορισμοί συνεχιστούν.

Σταδιακός περιορισμός των δικαιωμάτων των γυναικών μετά το 2021

Αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021, εκδόθηκαν διατάγματα που επέβαλαν στις γυναίκες υπαλλήλους του δημοσίου να μείνουν σπίτι.

Το Σεπτέμβριο του 2021 εκδόθηκε ανακοίνωση ότι τα πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν με διαχωρισμό των φύλων, αλλά και με περιορισμούς στους καθηγητές και στην ενδυμασία.

Τον Μάρτιο του 2022 απαγορεύτηκε στα κορίτσια να φοιτούν στην αντίστοιχη για τη χώρα βαθμίδα του «λυκείου», σε διάφορες επαρχίες του Αφγανιστάν.

Τον Δεκέμβριο του 2022 απαγορεύτηκε στα κορίτσια να δίνουν εξετάσεις για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, τα οποία σταματούν πλέον να δέχονται γυναίκες.

Στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, επιβάλλονται διαρκώς περιορισμοί στις γυναίκες σε διάφορους τομείς εργασίας, στις κοινωνικές επαφές -χωρίς άνδρα συνοδό- ενώ εκδόθηκαν διατάγματα για πλήρη κάλυψη του σώματός τους στον δημόσιο χώρο ή ακόμα και για την απαγόρευση να επισκέπτονται συγκεκριμένους δημόσιους χώρους.

Ποιος είναι ο Ebrahim Noroozi

Ο Ebrahim Noroozi γεννήθηκε το 1980 στην Τεχεράνη. Είναι βραβευμένος φωτογράφος που εργάζεται για σχεδόν μια δεκαετία στο Associated Press. Έχει τιμηθεί τρεις φορές από το World Press Photo, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώτου βραβείου το 2013 για τα πορτρέτα που τράβηξε ως στόχους επιθέσεων με οξύ στο Ιράν με τίτλο «Θύματα Αναγκαστικής Αγάπης».

Άλλα βραβεία του περιλαμβάνουν την πρώτη θέση στον Διαγωνισμό Φωτογραφίας Nikon 2012-2013, ένα βραβείο από τα Διεθνή Βραβεία Φωτογραφίας και μια τιμητική μνεία το 2012 από την Εθνική Ένωση Φωτογράφων Τύπου.

Οι φωτογραφίες του για το AP έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστότοπους σε όλο τον κόσμο. Τα έργα τέχνης του έχουν εκτεθεί στο Paris Photo και σε άλλες εκθέσεις μέχρι και το 2021.

Μερικές από τις φωτογραφίες του βρίσκονται στη συλλογή του Μουσείου Smithsonian στην Ουάσινγκτον και στο Μουσείο Καλών Τεχνών του Χιούστον. Οι φωτογραφίες του έχουν εκπροσωπηθεί στο «Vision of the east», την 19η έκδοση του φεστιβάλ φωτογραφίας La Gacilly στη Γαλλία.