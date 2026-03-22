Συγκλονιστικές καταγγελίες για προπονητή ομάδας γυναικών βόλεϊ - Λεκτικές και σεξουαλικές επιθέσεις

Πρόκειται για τη Σεν Ντιέ, η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών στη Γαλλία.



Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το σωματείο επαγγελματιών αθλητών βόλεϊ της χώρας, οι αθλήτριες αυτής της ομάδας κατήγγειλαν λεκτική και σεξιστική συμπεριφορά κατ’ εξακολούθηση από τον προπονητή τους , Εμανουέλ Ντιμορτιέ.



Οι καταγγελίες αφορούν συμπεριφορά του 57χρονου προπονητή από το 2023, όταν ανέλαβε την ομάδα.



«Η χρήση των λέξεων “τσ@@α”, “που@@α” και της φράσης “μίλα πιο δυνατά, το στόμα δεν είμαι μόνο για να ρουφάς” σε συνδυασμό με άλλες εκφράσεις, δεν είναι κάτι ανεκτό. Είναι ντροπιαστικό, σεξιστικό και δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, πρέπει να απαγορευτεί και πρέπει να τιμωρούνται και να καταδικάζονται αυτές οι συμπεριφορές» σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στην καταγγελία των 12 αθλητριών.



Κατόπιν αυτών, ο σύλλογος έθεσε σε διαθεσιμότητα τον προπονητή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.