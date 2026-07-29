Συγκλονιστικές στιγμές στο Ρέθυμνο: Απεγκλωβισμοί από τη θάλασσα - Θρήνος για τους δύο πυροσβέστες

Ενώπιον μίας από τις δυσκολότερες φωτιές του καλοκαιριού μέχρι στιγμής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στο Ρέθυμνο, με το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση το μεσημέρι της Τετάρτης (26/7) να μαίνεται ανεξέλεγκτο και να έχει ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πυροσβεστών.

Οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο τον έλεγχο της φωτιάς, με τις τοπικές Αρχές να κάνουν λόγο για ριπές που μπορεί να ξεπερνούν τα 10 Μποφόρ και για συνεχή αλλαγή κατεύθυνσης του ανέμου.

Το πύρινο μέτωπο απλώνεται πλέον στα 15 χιλιόμετρα στο νότιο τμήμα του νομού Ρεθύμνου, έχοντας ήδη κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους και αγροτικών εκτάσεων ενώ τα χωριά εκκενώνονται το ένα μετά το άλλο. Οι φλόγες έχουν φτάσει πλέον στην ακτή, με τους κατοίκους να καταφεύγουν σε παραλίες ενώ εντολή εκκένωσης δόθηκε και για την παραθαλάσσια Αγία Γαλήνη.

Φωτό: Image Online/INTIME NEWS

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απομάκρυνσης των κατοίκων της Αγίας Γαλήνης, με τις Αρχές να κινούνται πόρτα πόρτα και να προειδοποιούν με μηνύσεις όσους επιμένουν να μείνουν πίσω.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, περίπου 31 άτομα συνολικά απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από την περιοχή του Αγίου Παύλου, με τη συνδρομή σκαφών του Λιμενικού Σώματος, της FRONTEX αλλά και ιδιωτικά σκάφη.

Τραγωδία με τον θάνατο δύο πυροσβεστών

Την πιο τραγική εξέλιξη είχε η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, με δύο πυροσβέστες, ηλικίας 25 και 58 ετών, να εντοπίζονται νεκροί το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) στην περιοχή Σαχτούρια της Κρύας Βρύσης. Ο ένας εξ αυτών ήταν εποχικός πυροσβέστης και ο άλλος πενταετούς υποχρέωσης.

Το πυροσβεστικό όχημα 4x4 στο οποίο επέβαιναν εγκλωβίστηκε μέσα στις φλόγες, σε μια πύρινη λαίλαπα από την οποία δεν κατάφεραν να απεγκλωβιστούν.

Το συγκλονιστικό βίντεο του ekriti.gr καταγράφει το όχημα που «κυκλώθηκε» από τις πύρινες γλώσσες και έχει καεί τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό του.

Σπαρακτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν νωρίτερα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου μεταφέρθηκαν οι σοροί των δύο πυροσβεστών. Σύμφωνα με το Cretalive.gr, στο νοσοκομείο καταφθάνουν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, συντετριμμένοι από την ανείπωτη τραγωδία, αδυνατώντας να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε.

Για «μία εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα» κάνει λόγο η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, ανακοινώνοντας επίσημα την τραγική είδηση.

Όπως αναφέρεται, οι δύο πυροσβέστες «έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος» ενώ η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων.

Μπαράζ μηνυμάτων 112

Μηνύματα του 112 για εκκένωση εστάλησαν για τις περιοχές Ορνέ, Αγία Γαλήνη, Τριόπετρα, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Παύλος, Σακτούρια, Μέλαμπες, Κρύα Βρύση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, εντολή προληπτικής εκκένωσης δόθηκε και για το χωριό Ακούμια.

Φωτό: Image Online/INTIME NEWS

Το πύρινο μέτωπο κινείται προς την παραλιακή ζώνη της περιοχής, ενώ στην Κρύα Βρύση η πυρκαγιά εξακολουθεί να καίει στην Κρύα Βρύση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε κατοικίες και να προστατεύσουν τον οικισμό.

Η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο «έπνιξε» στον καπνό το ορεινό χωριό Μέλαμπεςhttps://t.co/W6WN1MfcqR pic.twitter.com/w1Nakjw1TL — Flash.gr (@flashgrofficial) July 29, 2026

Δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης ΕΜΟΔΕ, 40 οχήματα, ενώ νωρίτερα συμμετείχαν στην επιχείρηση 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι τα εναέρια μέσα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να πετάξουν και μέσα στη διάρκεια της ημέρας, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Κινητοποιήθηκαν ακόμα δύο υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, τα οποία δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Επί τόπου αναμένεται να βρεθεί και ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συντονίσει την πορεία της κατάσβεσης.