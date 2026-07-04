Συγκλονιστική στιγμή: Ο Ντα Κόστα κλαίει στην αγκαλιά του γιού του μετά την ήττα από την Αργεντινή

Μπορεί το Πράσινο Ακρωτήρι να έχασε την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ από την Αργεντινή με σκορ 3-2 στην παράταση , αλλά κέρδισε τις καρδιές όλων μας.

Μετά την ήττα της ομάδας του , ο Νούνο Ντα Κόστα λύγισε και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του. Έτσι μας χάρισε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του παγκοσμίου κυπέλλου , αφού μετά την λήξη της αναμέτρησης έκλαιγε στην αγκαλιά του μονάκριβου γιού του.

Κάτι τέτοιες στιγμές αποδεικνύουν πως το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα άθλημα.