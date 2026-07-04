Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ

Συγκλονιστική στιγμή: Ο Ντα Κόστα κλαίει στην αγκαλιά του γιού του μετά την ήττα από την Αργεντινή

Μια συγκινητική στιγμή έζησε ο παίκτης του Πράσινου Ακρωτηρίου , Νούνο Ντα Κόστα αφού έκλαιγε στην αγκαλιά του γιού του.

Caption
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Μπορεί το Πράσινο Ακρωτήρι να έχασε την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ από την Αργεντινή με σκορ 3-2 στην παράταση , αλλά κέρδισε τις καρδιές όλων μας.

Μετά την ήττα της ομάδας του , ο Νούνο Ντα Κόστα λύγισε και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του. Έτσι μας χάρισε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του παγκοσμίου κυπέλλου , αφού μετά την λήξη της αναμέτρησης έκλαιγε στην αγκαλιά του μονάκριβου γιού του.

Κάτι τέτοιες στιγμές αποδεικνύουν πως το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα άθλημα.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader