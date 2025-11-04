Συγκλονιστικό μήνυμα σασμού από τη μητέρα της 56χρονης:«Δεν μισώ κανέναν, να σταματήσει εδώ το κακό»

Συγκίνηση προκαλεί το μήνυμα σασμού που απευθύνει η μητέρα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, λίγο μετά την κηδεία της κόρης της, η οποία ήταν ένα εκ των δύο θυμάτων της ένοπλης σύρραξης που σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο βεντέτας ανάμεσα στις οικογένειας Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Λίγες ώρες νωρίτερα, σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στα Χανιά, όπου τελέστηκε η κηδεία της 56χρονης γυναίκας, με την μητέρα της Ευαγγελίας, Βασιλική Φραγκιαδάκη, συγγενείς αλλά και φίλους να αποχαιρετούν με οδύνη την άτυχη γυναίκα.

Χαρακτηριστικό του κλίματος και του φόβου που επικρατεί είναι ότι η κηδεία στα Χανιά, για να υπάρχει απόσταση από τον τόπο της βεντέτας, με τις Αρχές μάλιστα να επιστρατεύουν ανιχνευτές μετάλλων για να ελέγξουν ότι κανείς από όσους παρευρέθηκαν στην τελετή δεν ήταν οπλισμένος.

«Δεν προκαλώ τίποτε άλλο. Θέλω να σταματήσει το κακό εδώ, να μην έχουμε κι άλλα. Δεν μισώ κανέναν, δεν έχω τίποτα με κανένα. Παρακαλώ το κακό να σταματήσει εδώ», είναι τα συγκλονιστικά λόγια της Βασιλικής Φραγκιαδάκη, στη διάρκεια συνέντευξής της στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Ήμουν στο σπίτι μου. Άκουσα τους θρήνους, βγήκα έξω και είδα τους τραυματίες που τους κατέβαζαν και τους έβαζαν στα αγροτικά αυτοκίνητα», περιγράφοντας τις σκηνές φρίκης που έζησε το Σάββατο στο χωριό της Κρήτης. «Ξέρω πως έφαγαν την κόρη μου άδικα», είπε.

Από τη συμπλοκή στα Βορίζια το Σάββατο έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς και ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, θύμα κι εκείνος ενός μίσους που κρατά για πολλά χρόνια μεταξύ των δύο οικογενειών και εμφανίστηκε ξανά τώρα με τραγικό τρόπο.