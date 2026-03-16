Συγκλονιστικό: Ο 20χρονος Κλεομένης που δολοφονήθηκε κρατούσε πανό για τον Άλκη στο σχολείο

Η Θεσσαλονίκη βυθίζεται ξανά στο πένθος, μετά την τραγική είδηση θανάτου του 20χρονου Κλεομένη, ενός οπαδού του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του έπειτα από μαχαιριά που δέχθηκε από 23χρονο οπαδό του Άρη. Ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι αρχές αναζητούν και άλλα άτομα που φέρεται να βρίσκονταν μαζί του τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης.

Τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, φίλου του Άρη, από οπαδούς του ΠΑΟΚ, η πόλη μοιάζει να ζει ξανά τον ίδιο εφιάλτη. Τις τελευταίες ώρες, μάλιστα, κάνει τον γύρο του διαδικτύου μια φωτογραφία που συγκλονίζει και συνδέει με τραγικό τρόπο τις δύο υποθέσεις.

Η συγκινητική ανάρτηση

Το 2022, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Άλκη, ξεχώρισε ένα πανό των μαθητών του 2ου Λυκείου Συκεών Θεσσαλονίκης, στο οποίο έγραφαν: «Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε». Το κρατούσαν δύο μαθητές: ο ένας με φανέλα του Άρη και ο άλλος με φανέλα του ΠΑΟΚ.

Όπως αποκάλυψε ο καθηγητής Γιάννης Λαθήρας, ο μαθητής με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ήταν ο 20χρονος Κλεομένης, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά την περασμένη εβδομάδα, σε μια τραγική ειρωνεία που συγκλονίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Λαθήρα:

«Μια συγκλονιστική κίνηση των μαθητών του 2ου λυκείου Συκεών πριν 4 χρόνια. Συγκίνηση κι ελπίδα! Να τελειώνουμε μ αυτή την τρέλα...

Αλίμονο όμως. Τι τραγικό παιχνίδι της μοίρας ήταν αυτό;

Το παιδί με τα χρώματα του ΠΑΟΚ που κρατά το πανό για τον Άλκη του ΑΡΗ είναι ο Κλεομένης!

Μαθητής μας και στο 1ο γυμνάσιο Συκεών.

Δολοφονήθηκε στα 20 του χρόνια!

Σήμερα τον αποχαιρετήσαμε σε ατμόσφαιρα αρχαίας τραγωδίας.

Αβάσταχτος πρώτα απ΄ όλα ο πόνος των συγγενών, μα και των φίλων, των δασκάλων του, κόσμος αμέτρητος...

Πολύ φοβάμαι ότι ούτε ο Κλέο θα είναι ο τελευταίος...

Ως πότε θα χάνουμε τόσο άδικα τα παιδιά μας;

Τι σάπια κοινωνία τους παραδίνουμε;

Πόσο λυπάμαι και πόσο ντρέπομαι...»

«Πολύ τραγικό, ένα παιχνίδι της μοίρας απίστευτο»

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Metropolis 95,5, ο καθηγητής μίλησε για το τραγικό γεγονός καθώς και για την συγκλονιστική viral φωτογραφία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τα χρόνια που ήταν καθηγητής του Κλεομένη: «Ήμουν καθηγητής στο 1ο Γυμνάσιο Συκεών και στο 2ο Λύκειο Συκεών. Μαθητής μας ήταν και ο Κλεομένης, τον θυμάμαι αμυδρά. Μετά πήγε στο 2ο Λύκειο. Όλα τα παιδιά τον θυμούνται ως ένα καλό παιδί, χαμογελαστό. Πριν 4 χρόνια τα παιδιά του 2ου Λυκείου έκαναν μια πολύ συγκινητική κίνηση και βγήκαν φωτογραφία, όλα τα παιδιά, με ένα πανό που έγραφε "Άλκη να είσαι ο τελευταίος".

Το ένα παιδί με τα χρώματα του ΠΑΟΚ και το άλλο με του Άρη κρατούσαν το πανό. Θυμήθηκα τη φωτογραφία, την ανέβασα και κάποιος μου θύμισε, μου είπε, ότι το παιδί με τα ασπρόμαυρα ήταν ο Κλεομένης. Είναι συγκλονιστικό. Συγκλονίστηκα. Πολύ τραγικό, ένα παιχνίδι της μοίρας απίστευτο. Ελπίζουμε να είναι ο τελευταίος».

Για το ότι κράτησε αυτό το πανό: «Συμμετείχε στο μήνυμα. Είχε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και έγραψαν μαζί το πανό και έβγαλαν φωτογραφία για να στείλουν μήνυμα, να σταματήσει αυτή η τρέλα, αυτά τα φονικά».

Για τα όσα έζησε στην κηδεία και την αίσθησή του για τη συνέχεια: «Ο φόβος μου είναι ότι δε θα είναι τελευταίος ούτε ο Κλεομένης. Ήμασταν συντετριμμένοι. Ένιωσα ότι μπορεί να έχουμε και άλλα θύματα. Είναι κρίμα, νέα παιδιά να σκοτώνονται για αυτά τα πράγματα. Να είναι όλοι αγαπημένοι, ανεξάρτητα της ομάδας που ο καθένας πιστεύει. Ήταν πολύς κόσμος στην κηδεία. Πιο πολύ οι συγγενείς και οι φίλοι του, τα παιδιά από τον ΠΑΟΚ, άνθρωποι της ομάδας. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε το γεγονός. Στεναχωριέμαι σαν δάσκαλος και πατέρας. Ντρέπομαι που χάνουμε αυτά τα παιδιά».