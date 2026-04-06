Συγκλονιστικό: Σκυλίτσα οδήγησε περαστικό στη δεξαμενή που πνιγόταν το κουτάβι της για να το σώσει

Μια απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε στο Ρουκάνι του Δήμου Ηρακλείου, με πρωταγωνίστρια μια σκυλίτσα που έκανε τα πάντα για να σώσει το κουτάβι της. Η μητέρα-ηρωίδα διένυσε σχεδόν ένα χιλιόμετρο αναζητώντας βοήθεια και, όταν εντόπισε έναν διερχόμενο οδηγό, πήδηξε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου του, αρνούμενη να κατέβει μέχρι να την ακολουθήσει.

Ο οδηγός, που έστειλε το υλικό στο cretalive, βρισκόταν σε αγροτικό δρόμο όταν ξαφνικά είδε το σκυλί να ανεβαίνει στο καπό. Μόλις κατέβηκε, άρχισε να τον οδηγεί προς έναν άλλο αγροτικό δρόμο που κατέληγε στη λιμνοδεξαμενή του χωριού, σταματώντας μάλιστα κάθε τόσο για να βεβαιωθεί ότι ο οδηγός την ακολουθούσε.

Όταν έφτασαν στη λιμνοδεξαμενή, ο άνδρας αντίκρισε το κουτάβι να παλεύει απεγνωσμένα να μην πνιγεί. Με τη βοήθεια μιας κατσούνας (μαγκούρας) κατάφερε να το τραβήξει έξω, βάζοντας τέλος σε μια δραματική περιπέτεια και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη της μητρικής αγάπης, ακόμη και στον κόσμο των ζώων.

