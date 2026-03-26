Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που λεωφορείο βυθίζεται σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές - Στους 18 οι νεκροί

Στους 18 ανέρχονται οι νεκροί από το λεωφορείο που έπεσε στον ποταμό Πάντμα στο Ρατζμπάρι στο Μπαγκλαντές, το απόγευμα της Τετάρτης 25/3, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές Πυροσβεστικής και Πολιτικής Άμυνας του Ρατζμπάρι. Σοκ προκαλεί το βίντεο από τη στιγμή που το λεωφορείο πέφτει και βυθίζεται μέσα στον ποταμό, ενώ είναι γεμάτο επιβάτες.

Αρχικά, ανασύρθηκαν δύο σοροί, όμως αργότερα, το σκάφος διάσωσης «Hamza» ανέσυρε το βυθισμένο λεωφορείο στις 23:50, όπου βρέθηκαν ακόμα 16 θύματα. Σύμφωνα με τη διεύθυνση Τύπου της Πυροσβεστικής και Πολιτικής Άμυνας, μεταξύ των νεκρών είναι τέσσερις άνδρες, δέκα γυναίκες και δύο παιδιά.

Οι αστυνομικές και τοπικές πηγές αναφέρουν ότι 11 επιβάτες κατάφεραν να κολυμπήσουν και να σωθούν, ωστόσο, ακόμη υπάρχουν φόβοι ότι η «μαύρη λίστα» ενδέχεται να μεγαλώσει.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη γύρω στις 17:15 το απόγευμα στην πλωτή προβλήτα 3 του λιμανιού Daulatdia, όταν ο οδηγός, την ώρα που προσπαθούσε να βάλει το λεωφορείο σε πλοίο, έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα αυτό να πέσει σε ποτάμι και να βουλιάξει αμέσως σε βάθος περίπου 9 μέτρων.

At least 35 passengers are unaccounted for after a bus fell into the Padma River at Daulatdia Ghat in Bangladesh. Two bodies have been recovered as search efforts continue. pic.twitter.com/YZXE2fpO3F — Africa Fact file (@AfricaFactfile) March 26, 2026

Στο βίντεο φαίνονται σαστισμένοι άνθρωποι στα ανοιχτά παράθυρα, καθώς το λεωφορείο χάνεται στα θολά νερά του ποταμού. Ο κόσμος γύρω προσπαθεί να πετάξει σωσίβια και σχοινιά.

Στην επιχείρηση ανάσυρσης συμμετείχαν πολλαπλές ομάδες δυτών από διάφορες περιοχές της χώρας. «Δύτες εργάζονται στον τόπο του συμβάντος, ενώ περισσότερες ομάδες δυτών αποστέλλονται από τα κεντρικά γραφεία στην Ντάκα», δήλωσε αξιωματούχος.