Δραματικές στιγμές: 10χρονος παρασύρεται από κύματα στην Καλιφόρνια και σώζεται τελευταία στιγμή

Βίντεο δείχνει τη συγκλονιστική στιγμή που ένα μικρό αγόρι παραλίγο να χάσει τη ζωή του από κύματα σε μια παραθαλάσσια πόλη της Καλιφόρνιας. Οι δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το Σάββατο 25 Ιουλίου στην παραλία Seabright της Σάντα Κρουζ.

Ο Scott Vander Dussen, ο οποίος κατέγραψε το δραματικό βίντεο, δήλωσε στο NBC ότι το αγόρι, περίπου 10 ετών, παρασύρθηκε στη θάλασσα. «Πολλοί αιφνιδιάστηκαν» είπε ο Dussen. «Δυστυχώς, το παιδί δεν μπόρεσε να αντισταθεί και παρασύρθηκε μέσα σε μια στιγμή».



Καθώς οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν τρομοκρατημένοι, ένας 16χρονος ναυαγοσώστης βούτηξε στο νερό και πάλεψε με τα κύματα για να φτάσει στο παιδί και να το φέρει πίσω στην ακτή.



Σύμφωνα με το NBC, το αγόρι εξετάστηκε από παραϊατρικό προσωπικό και γύρισε στην οικογένειά του.



Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ναυαγοσώστες της Σάντα Κρουζ είναι άρτια εκπαιδευμένοι και πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 56 ώρες εκπαίδευσης στη ναυαγοσωστική, 24 ώρες εκπαίδευσης για την απόκτηση ιατρικού πιστοποιητικού και περισσότερες από 80 ώρες εκπαίδευσης στη ναυαγοσωστική με έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια.

«Χαίρομαι που τελείωσε έτσι», τόνισε ο Dussen. «Είμαι σίγουρος ότι αν δεν ήταν εκεί οι ναυαγοσώστες, δεν θα είχε γυρίσει σπίτι το βράδυ...»

