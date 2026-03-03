Συγκλονιστικό βίντεο: Αεροπλάνο απογειώνεται από τη Βηρυτό ενώ το Ισραήλ βομβαρδίζει

Την ανάσα κόβει βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με ένα αεροσκάφος να απογειώνεται από το αεροδρόμιο της Βηρυτού εν μέσω Ισραηλινών βομβαρδισμών και ενώ οι εναέριοι χώροι πολλών κρατών έχουν κλείσει λόγω της κλιμάκωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Το βίντεο έφερε στη δημοσιότητα το Associated Press και όπως αναφέρει στη λεζάντα του πρόκειται για μια επιβατική πτήση της οποίας τα στοιχεία είναι αφενός άγνωστα όπως επίσης και το κατά πόσο υπάρχουν επιβάτες.

Just monitoring from a better vantage point to bring updates! pic.twitter.com/pITpCz242G — Jamey (@JamesAlert) March 3, 2026

Αναχωρούν πτήσεις παρά το ταξιδιωτικό χάος

Σημειώνεται πως αρκετές αεροπορικές εταιρείες αποφάσισαν να αψηφήσουν τους κλειστούς εναέριους χώρους και να αναχωρήσουν από τα κράτη της Μέσης Ανατολής σε μια προσπάθεια να εκκενωθούν όσοι περισσότεροι ταξιδιώτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι λόγω της πολεμικής κατάστασης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Guardian, οι εταιρείες Etihad Airways και Emirates και η χαμηλού κόστους αεροπορική FlyDubai ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν περιορισμένες πτήσεις μετά το χάος και τις ζημιές που προκλήθηκαν από ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Παράλληλα, αργά το βράδυ της Δευτέρας, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως περισσότερες από δώδεκα χώρες στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ, εν μέσω της επιδείνωσης της σύγκρουσης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έστελνε ομάδες ταχείας ανάπτυξης στην περιοχή για να υποστηρίξει τους Βρετανούς υπηκόους ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή επιστροφή τους «το συντομότερο δυνατό και με ασφάλεια».

Τέλος, 16 πτήσεις της Etihad αναχώρησαν από το Άμπου Ντάμπι τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Flightradar24, με προορισμό το Ισλαμαμπάντ, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, τη Βομβάη, τη Μόσχα και το Λονδίνο. Ωστόσο, ο ιστότοπος της αεροπορικής εταιρείας ανέφερε ότι όλες οι τακτικά προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις της παρέμειναν σε αναστολή μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης.