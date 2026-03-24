Συγκλονιστικό βίντεο από το «πηγάδι του διαβόλου» - Άφαντος ο δύτης που χάθηκε στη Βουλιαγμένη

Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής (22/3) σε επικίνδυνο υποθαλάσσιο σχηματισμό στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Σε ένα θαύμα ελπίζουν πλέον οι συγγενείς του 34χρονου, με την επιχείρηση να εξελίσσεται σε ένα αρκετά δύσκολο και χρονοβόρο εγχείρημα κατάδυσης.

Ο άτυχος δύτης, πιλότος στο επάγγελμα, εξαφανίστηκε στο γνωστό «πηγάδι του διαβόλου», έναν σχηματισμό που παραπέμπει σε υποθαλάσσια σπηλιά ή σήραγγα και έχει συνδεθεί, τις τελευταίες δεκαετίες, με τον θάνατο 4 δυτών.

Πρόκειται για ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία κατάδυσης στον ελλαδικό χώρο, σε ένα κομμάτι του αχαρτογράφητο, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στην είσοδό του υπάρχει ένα παλιό -και μισοκατεστραμμένο- σιδερένιο πλέγμα αλλά και μια πινακίδα που γράφει «Πέρα από το σημείο αυτό δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».

Ο έμπειρος πιλότος που «φυλακίστηκε» στον βυθό: Σπηλαιοδύτες «χτενίζουν» το «πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης pic.twitter.com/2qzhTwYDMe — Flash.gr (@flashgrofficial) March 24, 2026

Βίντεο από το «πηγάδι του διαβόλου»

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που κοινοποιούνται στα social media από το «πηγάδι του διαβόλου», ενώ οι ειδικοί κάνουν λόγο για την ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης και εξοπλισμού προκειμένου να εξερευνήσει κάποιος τη συγκεκριμένη περιοχή.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, αναφέρεται η ύπαρξη υπόγειων ρευμάτων μετά το σημείο με τα σίδερα, εκεί που η τρύπα «περνάει και τα 180 μέτρα».

«Δεν αρκεί να είσαι απλά καλός δύτης»

«Από εκείνο το σημείο και πέρα χρειάζεται εξειδίκευση στην σπηλαιοκατάδυση», δήλωσε ο Χάρης Χαλαμπίδης, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ο οποίος συμμετέχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ανεξάρτητα από τις συνθήκες που υπάρχουν πάνω, εκεί κάτω υπάρχει ρεύμα. Οπότε πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος. Δεν χρειάζεται να είσαι απλά καλός δύτης...», είπε χαρακτηριστικά.

Στιγμιότυπο από τις έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη στη Βουλιαγμένη/Flash.gr

Από την πλευρά του, ο Νικόλας Παπανικολάου, υπεύθυνος στην επιχείρηση, σημείωσε: «Δεν ξέρουμε πόσες μέρες θα χρειαστούν για τον εντοπισμό του. Όλα εξαρτώνται από τον καιρό. Από τα ρεύματα που επικρατούν στον βυθό. Θα πηγαίνουμε μέρα τη μέρα και ώρα την ώρα».

Μάλιστα, εκφράζεται ο φόβος ότι οι έρευνες μπορεί να διαρκέσουν και πάνω από μία εβδομάδα.

Πώς έγινε το περιστατικό

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου, όταν ο 34χρονος αποφάσισε να πραγματοποιήσει υποθαλάσσια εξερεύνηση μαζί με έναν συνάδελφό του.

Ωστόσο, μετά από λίγο ο συνοδός δύτης επέστρεψε μόνος του στην επιφάνεια και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο 34χρονος μάλλον παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του υποθαλάσσιου σχηματισμού.

Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, με συμμετοχή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, αλλά και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος δύτης διέθετε ειδικό εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον παροχή οξυγόνου για χρονικό διάστημα περίπου 3 έως 5 ωρών, αλλά και υποβρύχιο σκούτερ, το οποίο χρησιμοποιείται για ευκολότερη μετακίνηση κατά τη διάρκεια των καταδύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος αγνοούμενος είναι επαγγελματίας πιλότος και κυβερνήτης της Πολιτικής Αεροπορίας, εργάζεται σε ελληνοϊταλική εταιρεία και ζει μόνιμα στη Βούλα.