Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που η φωτιά μπαίνει στο Πόρτο Γερμενό και καίει τα πάντα

Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τη στιγμή που το πύρινο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία έκαιγε για σχεδόν πέντε ημέρες στην Αττικοβοιωτία, φτάνει στο Πόρτο Γερμενό, μετατρέποντας τη νύχτα σε σκηνικό απόλυτης καταστροφής για κατοίκους και πυροσβέστες.

Όπως φαίνεται από την ώρα που καταγράφει κάμερα ασφαλείας κατοικίας, ήταν 01:20 τα ξημερώματα της 1ης Αυγούστου όταν οι φλόγες εισέβαλαν στην περιοχή με σφοδρότητα. Υποβοηθούμενες από τους ισχυρούς ανέμους, εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, καταστρέφοντας τη βλάστηση και ό,τι έβρισκαν στο πέρασμά τους.

Οι εικόνες καταγράφουν τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες η φωτιά κυκλώνει σπίτια και ολόκληρη την περιοχή, ενώ οι πυκνοί καπνοί δημιουργούν μια αποπνικτική και ιδιαίτερα επικίνδυνη ατμόσφαιρα. Το βίντεο αναδεικνύει το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τον δύσκολο αγώνα που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προσπαθώντας να περιορίσουν την επέλαση της καταστροφικής φωτιάς.