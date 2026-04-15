Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που ο 26χρονος μεταφέρει αναίσθητη τη 19χρονη Μυρτώ

Στη δημοσιότητα ήρθαν νέα στιγμιότυπα που καταγράφουν τον 26χρονο πρώην πρωταθλητή άρσης βαρών να μεταφέρει χωρίς τις αισθήσεις της τη 19χρονη Μυρτώ στην Κεφαλονιά.

Το υλικό, που προβλήθηκε στην εκπομπή «Live News», αποτυπώνει τη στιγμή που ο νεαρός την κουβαλά σε εξωτερικό χώρο, με την ίδια να βρίσκεται σε λιπόθυμη κατάσταση.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο θάνατος της 19χρονης αποδίδεται, σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εκτίμηση, σε καρδιακή ανακοπή.

Η κοπέλα εντοπίστηκε σε κωματώδη κατάσταση σε πλατεία στο Αργοστόλι, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η καρδιακή ανακοπή φαίνεται να επήλθε μετά από χρήση κοκαΐνης σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Ωστόσο, τα οριστικά συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου αναμένεται να προκύψουν από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκκρεμούν.