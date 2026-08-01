Συγκλονιστικό βίντεο με πυροσβέστες περικυκλωμένους από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό

Τις εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες στη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό αποτυπώνει βίντεο που δημοσίευσε το Πυροσβεστικό Σώμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Στα πλάνα διακρίνονται πυροσβέστες να κινούνται μέσα σε δασική έκταση που έχει παραδοθεί στις φλόγες και να προσεγγίζουν το μέτωπο προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.



Η ένταση της φωτιάς είναι μεγάλη και οι φλόγες να υψώνονται σε μικρή απόσταση από τις δυνάμεις κατάσβεσης και το τοπίο να έχει καλυφθεί από πυκνούς καπνούς. Παρά τον άμεσο κίνδυνο, οι πυροσβέστες συνεχίζουν την επιχείρηση, πραγματοποιώντας διαρκείς ρίψεις νερού.



Σε ορισμένα σημεία του βίντεο, τα στελέχη της Πυροσβεστικής φαίνεται να επιχειρούν κυριολεκτικά μέσα στην «καρδιά» της πυρκαγιάς, ενώ οι συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς, απαιτώντας ψυχραιμία, συντονισμό και άμεσες αποφάσεις.



«Η μάχη είναι μεγάλη και δύσκολη… Εμείς συνεχίζουμε…», αναφέρει η λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση του Πυροσβεστικού Σώματος.



Το βίντεο αναδεικνύει την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, επιχειρώντας για την προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και δασικών εκτάσεων.