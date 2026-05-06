Βίντεο ντοκουμέντο: Ο 54χρονος πυροβολεί και σκοτώνει τον 21χρονο Νικήτα στην Κρήτη

Ένα βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στη δημοσιότητα ο FLASH καθώς στις εικόνες του αποτυπώνεται η στιγμή που ο 54χρονος εκτελεί εν ψυχρώ τον 21χρονο Νικήτα καταμεσής του δρόμου στην Αμμουδάρα Κρήτης.

Μάλιστα, στο βίντεο ακούγεται ο ήχος από φρενάρισμα οχήματος και στη συνέχεια οι έξι πυροβολισμοί από το περίστροφο που έφερε μαζί του ο 54χρονος και με αυτό έκοψε το νήμα της ζωής του φίλου του παιδιού του.

Η στιγμή της δολοφονίας στην Κρήτη. pic.twitter.com/eB4e6P4j3h — Flash.gr (@flashgrofficial) May 6, 2026

Ο 54χρονος θεωρούσε τον 21χρονο Νικήτα υπαίτιο για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή του 17χρονου γιου του, βάζοντάς τον επί χρόνια «στο στόχαστρο» μέχρι τελικά να προβεί στην εγκληματική πράξη, πυροβολώντας και εκτελώντας τον το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου.

Με τον 54χρονο να βρίσκεται ήδη στα χέρια των Αρχών και τη σύζυγό του να έχει επίσης συλληφθεί για συνέργεια, στο φως έρχονται μαρτυρίες από το περιβάλλον του 21χρονου, οι οποίες περιγράφουν τον τρομακτικό κλοιό που είχε στήσει γύρω από το θύμα ο πατέρας του φίλου του.

Για ανθρωποκτονία κατηγορείται ο 54χρονος

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική στον 54χρονο.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, κατηγορία που βαραίνει και τη σύζυγό του στην οποία ασκήθηκε και ποινική δίωξη για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνται οι δύο κατηγορούμενοι, για την άσκηση των ποινικών διώξεων, και την προθεσμία για τις απολογίες τους. Αμφότεροι οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα το μεσημέρι.

Δικηγόρος οικογένειας Νικήτα: «Τον καταδίωκε σε στενό, ζούσαν σε καθεστώς τρομοκρατίας»

«Γνωρίζω τι βίωσε η οικογένεια τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ζούσαν υπό καθεστώς τρομοκρατίας, φόβου, απειλούνταν συνεχώς. Το παιδί είχε καταγγείλει περιστατικά, δύο φορές. Η μία υπόθεση έφτασε στην ανάκριση και επιβλήθηκαν όροι στον δράστη. Οι όροι αυτοί δεν τηρήθηκαν ποτέ», δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα.

«Πολύ πρόσφατα ο πατέρας τον είχε καταδιώξει σε ένα στενό, σε αδιέξοδο. Το παιδί κρύφτηκε, φωνάζοντας απεγνωσμένα ‘βοήθεια’ σε ένα σπίτι. Σώθηκε προσωρινά αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να σωθεί οριστικά...», είπε η Αλεξάνδρα Σπανάκη.

«Δεν είμαι σε θέση να σας πω, υπό ποιες συνθήκες συνελήφθη η όχι τότε ο πατέρας», ανέφερε για το περιστατικό της καταδίωξης.

Όπως υπογράμμισε, η οικογένεια σκεφτόταν να φύγει από την περιοχή. «Κι αυτό ακόμη δεν νομίζω ότι θα ήταν ικανό να αποτρέψει τον δράστη», πρόσθεσε.

«Ο Νικήτας φοβόταν πάρα πολύ. Αλλά πίστευε ότι κάποια στιγμή θα καταλάβαινε ο πατέρας, θα απαλύνει ο πόνος του. Ότι θα μπορούσε να μιλήσει μαζί του».