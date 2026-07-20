Συγκλονιστικό βίντεο: Ο Ροναλντο «συνάντησε» τον μικρό του εαυτό και τον πατέρα του

Πλέον με το ΑΙ και την τεχνολογία μπορούν να δημιουργηθούν βίντεο και καταστάσεις που δεν θα φανταζόταν κανείς ότι μπορεί να γίνουν πριν μερικά χρόνια.

Τις τελευταίες μέρες λοιπόν κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα συγκλονιστικό και άκρως ρεαλιστικό βίντεο που δείχνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να συνομιλεί με τον νεότερο εαυτό του, αμέσως μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Συγκεκριμένα οι δυο «CR7» κάθονται σε ένα παγκάκι και κουβεντιάζουν, με τον διάλογο να είναι συγκινητικός.

Ο νεαρός Ρονάλντο εκφράζει τις σκέψεις του και τις ανησυχίες του στον... μεγαλύτερο εαυτό του, λέει πως θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής όταν μεγαλώσει καθώς όλη του η οικογένεια κάνει θυσίες για να τα καταφέρει, ενώ ρωτάει τον πρεσβύτερο εαυτό του τι έχει και γιατί είναι στεναχωρημένος. Η συζήτηση πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στο οποίο η Πορτογαλία αποκλείστηκε στην φάση των «16», με τον νεαρό «CR7» να καθυσηχάζει τον εαυτό του, λέγοντας πως δεν ευθύνεται αυτός.

Τέλος, ακούγεται μια φωνή να καλεί τον μικρό Κριστιάνο, η οποία είναι του πατέρα του, τον οποίο έχασε σε νεαρή ηλικία. Οι δυο τους κοιτάζονται και σε ένα κλίμα μεγάλης συγκίνησης χαμογελούν ο ένας στον άλλον, με το βίντεο να «κλείνει» με μερικές στιγμές από την καριέρα του Πορτογάλου σουπερ στάρ. Πραγματικά ανατριχιαστικό.