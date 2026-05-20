NEWS

Συγκλονιστικό βίντεο στην Κίνα: Επανέφερε στη ζωή τον σκύλο του με ΚΑΡΠΑ

Σκηνές βαθιάς συγκίνησης, με άνδρα να γίνεται ήρωας και σωτήρας για το αγαπημένο του τετράποδο!

Χρήστος Τέλιος

Συγκίνηση προκαλεί ένα βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media, καταγράφοντας τη συγκλονιστική προσπάθεια ενός άνδρα να σώσει τον σκύλο του, ο οποίος είχε πνιγεί και κείτονταν χωρίς αισθήσεις στο έδαφος.

Στο βίντεο, που φέρεται να είναι τραβηγμένο από κάμερα ασφαλείας στην επαρχία Σαντόνγκ της Κίνα, φαίνεται ο ιδιοκτήτης του τετράποδου να αρνείται να εγκαταλείψει το αγαπημένο του κατοικίδιο και να προσπαθεί με κάθε τρόπο να το επαναφέρει στη ζωή. Με ψυχραιμία αλλά και εμφανή αγωνία, εφαρμόζει καρδιοπνευμονική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ), πιέζοντας επανειλημμένα το στήθος του σκύλου και προσπαθώντας να αποκαταστήσει την αναπνοή του, ενώ μια γυναίκα παρακολουθεί με αγωνία και ένας άλλος, μαύρος σκύλος τριγυρίζει στο σημείο.

Οι στιγμές που ακολουθούν είναι δραματικές, καθώς ο σκύλος παραμένει ακίνητος για αρκετά δευτερόλεπτα. Ωστόσο, η επιμονή του ιδιοκτήτη αποδίδει καρπούς και λίγο αργότερα το ζώο αρχίζει ξανά να αναπνέει, προκαλώντας ανακούφιση και έντονη συγκίνηση σε όσους παρακολουθούν το περιστατικό που συνέβη στις 16 Μαΐου 2026.. Ο σκύλος τελικά αναρρώνει και σηκώνεται!

Το βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια, με πολλούς χρήστες να επαινούν την αφοσίωση και την αγάπη του άνδρα προς τον σκύλο του, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή «ένα πραγματικό μάθημα αγάπης και πίστης».

