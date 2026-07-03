Συγκλονιστικός Κριστιάνο: «Ζότα αυτή η νίκη είναι για σένα»

Το γκολ του Πέρισιτς στο 53ο λεπτό έβαλε τους Κροάτες μπροστά στο σκορ, ωστόσο δεν στάθηκαν εμπόδιο για τους Πορτογάλους αφού με τα γκολ των Κριστιάνο Ρονάλντο και Γκονζάλο Ράμος ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Μουντιάλ όπου θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία.

Μετά την λήξη του αγώνα η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ήταν έντονα συναισθηματικά φορτισμένη, αφού απέδωσαν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Ντίγκο Ζότα καθώς πέρασε ένας χρόνος από τον θάνατο του.

Μάλιστα ο Ρονάλντο με δάκρυα στα μάτια , φορώντας την φανέλα του Ζότα αφιέρωσε την πρόκριση σε εκείνον , λέγοντας «Ζότα, αυτή η νίκη είναι για σένα». Η κίνηση αυτή συγκλόνισε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.