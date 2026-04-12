Συγκλονιστικός Λουτσέσκου μετά το θάνατο του πατέρα του: «Μιλήστε περισσότερο με τους γονείς σας»

Σε έντονα φορτισμένο κλίμα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, σε δηλώσεις που παραχώρησε στο ρουμανικό μέσο GSP, λίγο πριν την επιστροφή του στην Ελλάδα.



Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του και παραδέχθηκε πως θα ήθελε να είχε περάσει περισσότερο χρόνο μαζί του. «Νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας το προσωπικό του παράπονο.



Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη της ουσιαστικής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, στέλνοντας ένα μήνυμα προς όλους: «Αν είχα μόνο μία συμβουλή προς όλους τους γιους και τις κόρες που έχουν γονείς: να μιλούν όσο περισσότερο γίνεται μαζί τους». Μάλιστα, συμπλήρωσε πως η καθημερινότητα συχνά απομακρύνει τους ανθρώπους, μέχρι να είναι αργά: «Σε παρασύρει ο χρόνος και τα προβλήματα… και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι δεν επικοινώνησες αρκετά».



Ο Λουτσέσκου ευχαρίστησε επίσης όσους στάθηκαν δίπλα στην οικογένειά του στις δύσκολες στιγμές, λέγοντας: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στον πατέρα μου σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι». Παρά τον πόνο, τόνισε πως η απώλεια αποτελεί μέρος της ζωής και πρέπει να γίνεται αποδεκτή, όσο δύσκολο κι αν είναι.