Συγκλονίζει η 16χρονη για τον ντελιβερά: «Μου πέταξε πέτρα στον θώρακα, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα»

Τον τρόμο είχε σκορπίσει στα βόρεια προάστια της Αθήνας ένας 28χρονος διανομέας, ο οποίος συστηματικά πετούσε πέτρες σε γυναίκες, με αρκετές από αυτές να τραυματίζονται σοβαρά και να καταλήγουν στο νοσοκομείο.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας πολύ σοβαρές κατηγορίες, όπως βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, ενώ πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, o 28χρονος Πακιστανός εμπλέκεται σε συνολικά 8 συμβάντα επιθέσεων με πέτρες τις τελευταίες 15 ημέρες σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία. 4 από τα θύματά του χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε ιδιωτικά η δημόσια νοσοκομεία, ενώ μεταξύ αυτών ήταν και μία ανήλικη κοπέλα η οποία χτυπήθηκε στις 21 Απριλίου.

Επρόκειτο για την πρώτη επίθεση που έκανε ο 28χρονος ντελιβεράς, σε μια κοπέλα μόλις 16 ετών η οποία πήγαινε εκείνη τη στιγμή στο γυμναστήριο.

«Είχα πάθει σοκ, μου πέταξε πέτρα από το ένα μέτρο»

«Έβγαινα από το σπίτι μου και είχα πάει στον κάτω δρόμο για να πάω να πάρω λεωφορείο. Περπατούσα, ήταν 20.30 το βράδυ και κοιτούσα το κινητό μου για να δω σε πόση ώρα περνάει το λεωφορείο. Με τύφλωσαν κάτι φώτα, σηκώνω το κεφάλι μου και απλά βλέπω άσπρα φώτα μπροστά μου και ένα άσπρο κράνος, ένα χέρι να οπλίζει πίσω με μία πέτρα και να μου την πετάει και να με πετυχαίνει στον θώρακα», ανέφερε η 16χρονη κοπέλα, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Μετά φοβήθηκα, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Είχε έρθει σε απόσταση ενός μέτρου περίπου, ήταν πολύ κοντά», πρόσθεσε.

Όπως τόνισε η 16χρονη, ο δράστης δεν είπε τίποτα, απλώς πέταξε την πέτρα πάνω της και έφυγε.

«Έφυγε γρήγορα μετά, γιατί γύρισα το κεφάλι μου να δω. Και μετά προχώρησα λίγο πιο πολύ και μετά κατάλαβα. Μετά πήρα και τους γονείς μου, γιατί δεν μπορούσα να πάρω ανάσα και φοβόμουνα. Είχα πάθει σοκ», είπε.