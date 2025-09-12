Συγκλονίζει η 18χρονη κόρη του γυναικοκτόνου στο Βόλου: «Δεν ξέρω αν θέλω να δω τον πατέρα μου»

Να αφήσει πίσω τα όσα φριχτά έζησε το προηγούμενο διάστημα, προσπαθεί η 18χρονη κόρη της 36χρονης γυναίκας, η οποία δολοφονήθηκε άγρια από τον σύζυγό της στον Βόλο, και μάλιστα μπροστά στα μάτια των παιδιών της, την Παρασκευή 22 Αυγούστου.

«Με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και μου λέει ‘έλα γρήγορα, έγινε αυτό’. Πήγα εκεί και είδα τα πάντα. Μου είπε ‘ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά’. Αυτές τις φωνές τις έχω ακόμα στο κινητό μου», είπε η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Και οι δύο φταίνε για μένα. Μας αφήσαν στους δρόμους, δεν μας σκέφτηκαν», ανέφερε η 18χρονη κοπέλα, με λόγια που συγκλονίζουν.

«Η μητέρα μου είχε σχέση, ο μπαμπάς μου ζήλεψε. Αυτός ο άνθρωπος μπήκε στη μέση και μας χάλασε όλη την οικογένεια», είπε. «Ο μπαμπάς την αγαπούσε πολύ την μητέρα μου και εκείνη τον αγαπούσε», πρόσθεσε.

Όπως είπε, τον τελευταίο καιρό πριν το έγκλημα, οι καβγάδες μεταξύ του ζευγαριού γίνονταν ολοένα και πιο συχνοί.

Μετά το έγκλημα ο 40χρονος γυναικοκτόνος, πήρε τηλέφωνο την 18χρονη κόρη του. «Μου είπε ότι δεν ήθελε να το κάνει. Μου έλεγε διάφορα και δεν μου άρεσαν, έφυγα».

Σήμερα η 18χρονη κοπέλα προσπαθεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στο σπίτι της αδερφής του πατέρα της, στη Θεσσαλονίκη.

«Είμαι χάλια, αλλά προσπαθώ να γίνω λίγο καλύτερα. Μου λείπουν και οι δύο», είπε, ενώ δήλωσε: «Δεν ξέρω αν θέλω να δω τον πατέρα μου».