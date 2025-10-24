Συγκλονίζει η Δώρα Γκουντούρα με την κατάθεση ψυχής για το πρόβλημα στο μάτι

Η πρωταθλήτρια της ξιφασκίας, Δώρα Γκουντούρα, έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στη μεγάλη δοκιμασία που περνά λόγω σοβαρού προβλήματος στο μάτι.

Η 28χρονη αθλήτρια, η οποία ταλαιπωρείται τους τελευταίους μήνες από αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, μίλησε «ανοιχτά» για την ψυχική και σωματική δοκιμασία που βιώνει, τονίζοντας ωστόσο τη δύναμη και την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που λαμβάνει.

«Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Τους τελευταίους μήνες δοκιμάζομαι σωματικά και ψυχικά. Δυστυχώς, μερικές μάχες δεν τις επιλέγουμε αλλά ακόμα κι έτσι επιλέγουμε πώς θα τις δώσουμε», έγραψε η Γκουντούρα και κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα προς του αναθρώπου που στέκονται δίπλα της σε αυτήν την δύσκολη στιγμή: «Νιώθω τυχερή που στη διαδρομή αυτή συναντώ ανθρώπους που βοηθούν, στηρίζουν, Φωτίζουν».

