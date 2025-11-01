«Τη μάνα μου τη σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο» – Συντετριμμένη η κόρη της 75χρονης στη Σαλαμίνα

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Σαλαμίνας από την αποτρόπαια δολοφονία μιας άτυχης 75χρονης, από ληστές που μπήκαν μέσα στο σπίτι της και την τραυμάτισαν θανάσιμα στο κεφάλι με μπουκάλι.

Η κόρη της γυναίκας αναφέρει πως οι πρώτες ανησυχίες ακούστηκαν καθώς η ηλικιωμένη δεν απαντούσε στα τηλέφωνα.

Συντετριμμένη, ανέφερε πως «έγινε χθες που ήταν μόνη της, δυστυχώς η ασφάλεια των πολιτών βλέπετε ποια είναι» είπε χαρακτηριστικά ενώ σε ερώτηση πως το έμαθε υπογράμμισε: «Την παίρναμε τηλέφωνο και δεν απαντούσε και ανησυχήσαμε γιατί δεν είχε πάει η γυναίκα εκείνη την ημέρα και ήρθαμε πολύ γρήγορα. Την βρήκαμε αμέσως. Η αδερφή μου πρόλαβε μπήκε μέσα, μετά ήρθε η ασφάλεια πάρα πολύ έγκαιρα και τα κλείσανε όλα. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη, μπήκανε από το παράθυρο, παραβίασαν το παράθυρο».

Όσον αφορά το αν οι γείτονες άκουσαν κάτι η γυναίκα λέει: «Υπήρχε και σκυλί, ακούσανε κάποιοι αλλά δεν έγινε κάτι. Πρέπει να ήταν μεσημεριανές ώρες».

Συγκλονισμένη η κόρη της 75χρονης και με δάκρυα στα μάτια λέει: «Ήταν αποτρόπαιο. Η μητέρα μου ήταν ανήμπορη δεν μπορούσε να παλέψει. Την σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο».

Όπως είπε τα άτομα που μπήκαν στο σπίτι ήταν δύο και υπάρχει υλικό από κάμερες. «Υπήρχαν τρεις κάμερες στο σπίτι αλλά αυτός που μπήκε, μπήκε από τυφλή γωνία», είπε χαρακτηριστικά.