Σε μια ανάρτηση που αποτυπώνει τον βαθύ πόνο της για τον χαμό της κόρης της, Έμμας, προχώρησε η μητέρα της, Κέλλυ Καμπάκη. Όσα έγραψε, μάλιστα, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, σήμερα 25 Νοεμβρίου, Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Η κ. Καμπάκη εκφράζει παράλληλα οργή για τους ανθρώπους που θεωρεί υπεύθυνους για τον θάνατό της και εξακολουθούν να διεκδικούν ευνοϊκότερη μεταχείριση μέσω της δικαστικής οδού.

«Έμειναν δύο σκουπίδια με πόδια που θεωρούν ότι τους χρωστάμε κιόλας», γράφει χαρακτηριστικά, ενώ καταλήγει με μια φράση που ραγίζει καρδιές, σαν να απευθύνεται στην κόρη της: «Δυστυχώς γι’ αυτούς όμως έφυγες εσύ και έμεινα εγώ. Σ’ αγαπώ, μου λείπεις».