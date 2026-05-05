Συγκλονίζει η μητέρα του 17χρονου ΑμεΑ: «Μου σακάτεψε τα παιδιά» - Έσπασε και τη μύτη της αδελφής

Με σπασμένη γνάθο, σπασμένο το κόκαλο του ματιού και αιμάτωμα στο κεφάλι από τα χτυπήματα του 25χρονου, νοσηλεύεται ο 17χρονος που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, όπως περιγράφει η μητέρα του. Μιλώντας στα Star, ξεσπά: «Μου σακάτεψε τα παιδιά! Περιμένω στο χειρουργείο, και τα άλλα δύο παιδιά μου είναι στο σπίτι με τον ψυχολόγο. Αντίκρισα τα παιδιά μου που αιμορραγούσαν και τα δύο. Η άλλη (σ.σ.: η μικρή κόρη της) ήταν σε πανικό, ο ένας λιποθύμησε πάνω από 5-6 φορές». Για τη μεγάλη κόρη της σημείωσε «τη βρήκα λιπόθυμη με τα αίματα» καθώς «έχει σπασμένη μύτη».

«Όλα ξεκίνησαν από ένα σπρώξιμο»

Μιλώντας για το τι συνέβη στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ίδια δήλωσε ότι τα παιδιά της ήταν στη συναυλία της Λένας Ζευγαρά και όλα ξεκίνησαν από ένα σπρώξιμο.



«Η κοπέλα (σ.σ.: του 25χρονου) χαστούκισε τη μεγάλη κόρη μου, μπήκε στη μέση η μικρή να τους χωρίσει», δήλωσε αρχικά η μητέρα των παιδιών που ξυλοκοπήθηκαν και πρόσθεσε: «Δίνει την πρώτη μπουνιά ο νταής και σπάει τη μύτη (σ.σ.: της μεγάλης κόρης της). Φωνάζει ο μικρός, οι αδερφές του του λένε “πήγαινε φώναξε τη μαμά” και την ώρα που φεύγει το παιδί το κυνηγάει, του δίνει την μπουνιά από πίσω και μετά του δίνει τις δύο μπουνιές στο πρόσωπο. Ένα παιδί 16 ετών με αυτισμό».



«Η κόρη μου η μικρή, είναι 1,60 ύψος, κι αυτός είναι 1,90, και ο πιτσιρικάς είναι 1,63», σημείωσε η μητέρα, αποκαλύπτοντας ότι ο 25χρονος έσπασε τα γυαλιά του γιου της, «έσπασε όλη τη γνάθο τη δεξιά και θα μπουν λάμες, και στο πάνω από το δεξί μάτι έχει σπάσει το κόκαλο και έχει και αιμάτωμα στο μάτι».

«Τον μικρό προσπαθώ να τον ηρεμήσω από το Σάββατο. Δεν είναι μόνο το θέμα του τραυματισμού, είναι και το ψυχολογικό. Γιατί, καταλαβαίνετε, στο φάσμα του αυτισμού με ΔΕΠΥ, πώς μπορώ να το διαχειριστώ», σημείωσε η ίδια και τόνισε: «Μιλάω για όλες τις μάνες ώστε να μη βρεθούν στη θέση τη δική μου. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει».



«Εύχομαι να είναι το δικό μου το παιδί το τελευταίο! Να είμαι η τελευταία μάνα που ήρθε και αντιμετώπισε τέτοιο περιστατικό. Εύχομαι να είναι καλά τα παιδιά, και αυτός (σ.σ.: ο 25χρονος) να κάτσει και να αναρωτηθεί τι έχει κάνει» υπογράμμισε.

