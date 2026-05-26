Συγκλονίζει η μητέρα του Άντζα: «Από στεναχώρια το έπαθε, δεν έχω σταματήσει να κλαίω»

Η απώλεια του Παρασκευά Άντζα σκόρπισε την θλίψη σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έφυγε σε ηλικία μόλις 49 ετών από την σπάνια ασθένεια ALS.

Η μητέρα του εκλιπόντος ξέσπασε στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα», μιλώντας συγκλονισμένη για όλο αυτό που αντιμετώπισε ο γιός της αλλά και η ίδια.

«Το παιδί μου ήταν πάρα πολύ καλό. Πως του έτυχε αυτό το πράγμα. Τι αρρώστια ήταν αυτή που σε 7 μήνες τον καθάρισε… Από τη στιγμή που αρρώστησε, δεν έχω σταματήσει να κλαίω. Μου λένε να κάνω κουράγιο. Πόσο κουράγιο να κάνω;

Τα παιδιά τα αγαπούσε και έδινε και την ψυχή του για αυτά. Αν και ήταν χωρισμένος, από στεναχώρια το έπαθε αυτό το πράγμα» δήλωσε η πληγωμένη μάνα του πρώην διεθνή αμυντικού.