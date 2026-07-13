Συγκλονίζει η σύζυγος του 60χρονου επιβάτη στην πτήση-θρίλερ της Ryanair: «Η ζώνη του έσωσε τη ζωή»

Σοκαριστικές είναι οι περιγραφές της συζύγου του 60χρονου Σέρβου επιβάτη που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης της Ryanair, όταν παράθυρο του αεροσκάφους έσπασε ενώ βρισκόταν στον αέρα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η γυναίκα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, τονίζοντας πως ο σύζυγός της σώθηκε χάρη στη ζώνη ασφαλείας που φορούσε.

«Μόλις έσπασε το παράθυρο, ο άνδρας μου παρασύρθηκε προς τα έξω μέχρι το στήθος. Έμεινε έτσι για περίπου δύο λεπτά. Η επιβάτιδα που καθόταν δίπλα του τον κρατούσε από το χέρι και μαζί με ακόμη δύο άτομα καταφέραμε να τον τραβήξουμε πίσω. Έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου και επικράτησε πανικός. Ο σύζυγός μου λιποθύμησε τρεις φορές», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι επιβάτες προσπάθησαν να περιορίσουν την αποσυμπίεση τοποθετώντας μια βαλίτσα στο σπασμένο παράθυρο, όμως η πίεση την παρέσυρε έξω από το αεροσκάφος.

«Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν»

Η σύζυγος του τραυματία υποστήριξε ακόμη ότι το πλήρωμα δεν προσέφερε ουσιαστική βοήθεια στις κρίσιμες στιγμές, επισημαίνοντας πως η ζώνη ασφαλείας ήταν αυτή που απέτρεψε τα χειρότερα.

«Πετούσαμε περίπου 30 με 40 λεπτά όταν ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε το παράθυρο. Ευτυχώς φορούσε ζώνη. Αν δεν την είχε, δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί», είπε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό που έκανε τον γύρο του κόσμου

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της Ryanair που είχε απογειωθεί από τη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά την απογείωση, ενώ το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος περίπου 16.000 ποδιών, σημειώθηκε θραύση παραθύρου και αποσυμπίεση της καμπίνας.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος επέστρεψε προληπτικά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια. Ο 60χρονος επιβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στον αυχένα, εκδορές και εγκαύματα, ενώ μία έγκυος επιβάτιδα διακομίστηκε επίσης προληπτικά και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Τα αίτια του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το τι προκάλεσε τη θραύση του παραθύρου.