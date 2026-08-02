Συγκλονίζει κάτοικος από το Πόρτο Γερμενό: «Κάηκε το σπίτι μου, δεν έχω πού να μείνω»

Δραματικές είναι οι στιγμές που βιώνουν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά συνεχίζει για τρίτη ημέρα να μαίνεται, αφήνοντας πίσω της κατεστραμμένες περιουσίες και προκαλώντας αγωνία για ανθρώπους και ζώα.

Στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων και στο Πόρτο Γερμενό, οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της φωτιάς, ενώ αρκετοί έχουν ήδη χάσει τα σπίτια και τις περιουσίες τους.

«Το σπίτι μου κάηκε, δεν με αφήνουν να πάω να δω τι έγινε»

Ένας κάτοικος της περιοχής μίλησε στο OPEN για τη δραματική στιγμή που πληροφορήθηκε ότι το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό καταστράφηκε από τη φωτιά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει να επιστρέψει για να δει από κοντά το μέγεθος των ζημιών.

Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε από έναν γείτονα ότι η κατοικία του είχε καεί, ενώ οι περιορισμοί πρόσβασης που έχουν επιβληθεί λόγω της πυρκαγιάς δεν του επιτρέπουν να επιστρέψει στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, αγωνιά και για τα ζώα που άφησε πίσω του, καθώς δεν πρόλαβε να τα απομακρύνει πριν φτάσουν οι φλόγες.

«Το σπίτι μου κάηκε. Ήταν απέξω πέντε πυροσβεστικά οχήματα και το σπίτι κάηκε. Ήρθα στα Βίλια, τι να κάνω; Δεν με αφήνουν να πάω κάτω να δω τι έγινε. Για το σπίτι μου το είπε ένας γείτονας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το σπίτι μου κάηκε στις 3:30 τα ξημερώματα»

Περιγράφοντας τις δραματικές ώρες που προηγήθηκαν, ο κάτοικος ανέφερε ότι η φωτιά έφτασε στην κατοικία του μέσα στη νύχτα.

«Πήγε μια μπουλντόζα για να ανοίξει δρόμο και στο τέλος το σπίτι μου κάηκε στις 3:30 τα ξημερώματα», είπε, αποτυπώνοντας τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και την αγωνία των κατοίκων που βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τις φλόγες.