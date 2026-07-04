Συγκλονίζει μαρτυρία ενοίκου για τη διάσωση της Αφροδίτης Νέστορα: «Το κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδα»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό ενοίκων.



Οι Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των δραστών, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις.



Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στην ΕΡΤ, η δεύτερη ισχυρή έκρηξη που άκουσαν οι κάτοικοι της περιοχής προκλήθηκε μάλλον από το καύσιμο του οχήματος κάτω από το οποίο είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν πόσα άτομα συμμετείχαν στις τρεις επιθέσεις που εξετάζονται και αν πρόκειται για την ίδια ομάδα που έδρασε και στις τρεις περιπτώσεις.

Όπως επισημάνθηκε από την κ. Δημογλίδου, η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά συστηματικά στην ταυτοποίηση δραστών και στον σχηματισμό δικογραφιών, οι οποίες διαβιβάζονται στη Δικαιοσύνη.

«Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενοίκου της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη όπου σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο ίδιος, που νοσηλεύτηκε στο Ιπποκράτειο και πήρε εξιτήριο, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι ένοικοι.

«Περιμένουμε να βρεθούν οι δράστες. Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση. Το γεγονός όμως ότι χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή τα επισκιάζει όλα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Προσπαθούμε να επιστρέψουμε όσο γίνεται στην καθημερινότητά μας, αλλά ήταν ένα τραγικό και σοκαριστικό γεγονός», είπε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας όσα συνέβησαν τη νύχτα της επίθεσης, ο ένοικος ανέφερε ότι κατέβηκε όταν άκουσε τον θόρυβο και αντίκρισε το αυτοκίνητο να φλέγεται.



«Δεν ρίσκαρα να βγω πιο έξω γιατί φοβήθηκα μήπως γίνει έκρηξη. Ανέβηκα αμέσως στο διαμέρισμα και μέσα σε ένα-δύο λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη. Έσπασαν πόρτες και τζάμια και το κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα», είπε. Όπως περιέγραψε, οι καπνοί γέμισαν αμέσως το κτίριο, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. «Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Ένιωθες αμέσως κάψιμο στο στήθος», ανέφερε.

Πώς σώθηκε η Αφροδίτη Νέστορα

Ο ίδιος περιέγραψε και τις στιγμές κατά τις οποίες η Αφροδίτη Νέστορα, κόρη του θύματος, κατάφερε να φτάσει στο διαμέρισμά τους αναζητώντας διέξοδο.



«Η κυρία Αφροδίτη είχε ανέβει επάνω, έψαχνε κάποια πόρτα και μπήκε στο δικό μας διαμέρισμα. Τη βρήκα στο μπαλκόνι σε κατάσταση λιποθυμίας και σοκ. Προσπαθήσαμε να τη συνεφέρουμε και φώναξα τους διασώστες να ανέβουν να την παραλάβουν», είπε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η νεαρή γυναίκα είχε εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια και, όταν συνήλθε, ρωτούσε συνεχώς για τους γονείς της.

«Δεν υπήρχαν προηγούμενες απειλές»

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος τόνισε ότι οι ένοικοι δεν είχαν αντιληφθεί ποτέ στο παρελθόν απειλές ή άλλα περιστατικά που θα προμήνυαν μια τέτοια επίθεση.



«Δεν είχαμε κάποιο απειλητικό μήνυμα ή άλλο περιστατικό. Είναι μια γειτονιά με κατοικίες και λίγα μικρά καταστήματα. Δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μας», κατέληξε.