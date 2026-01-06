Συγκλονίζει ο δήμαρχος του Άη Στράτη: «Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και επιστρέφω»

Ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, μίλησε δημόσια στους κατοίκους του νησιού για τη μεγάλη μάχη που δίνει με τον καρκίνο. Μετά τη Θεία Λειτουργία και τον καθαγιασμό των υδάτων, προχώρησε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, όπου αποκάλυψε πως θα απουσιάσει από τα καθήκοντά του για τους επόμενους δύο μήνες.

Όπως δήλωσε, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και «πρέπει να παλέψει με τον καρκίνο…».

Σύμφωνα με το voria.gr, πριν από έναν μήνα ο δήμαρχος διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή καρκίνου και ξεκινά άμεσα χημειοθεραπείες, γεγονός που επιβάλλει την προσωρινή απομάκρυνσή του από το δημαρχείο.

Ο ίδιος ενημέρωσε τους δημότες ότι, για λόγους ασφάλειας, θα περιορίσει τις κοινωνικές επαφές, ξεκαθάρισε όμως πως το κινητό του θα παραμείνει ανοιχτό και ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του εξ αποστάσεως. Τόνισε ακόμη ότι η λειτουργία του δήμου θα συνεχιστεί κανονικά, ότι έχει ενημερωθεί ο Υπουργός Εσωτερικών και πως οι αιρετοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες θα παραμείνουν δίπλα στους πολίτες.

Κλείνοντας την ομιλία του, είπε: «πάω να τον πατήσω κάτω τον καρκίνο και θα γυρίσω πίσω για να συνεχίσουμε το έργο μας!».

Λίγο αργότερα, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε στον FM 100 της Λήμνου, αναφέροντας: «Θέλω να ξέρουν οι συμπολίτες μου ότι, συνεχίζουμε να παράγουμε έργο. Εμείς εδώ στον Άη Στράτη, έχουμε μάθει μέσα από τις δυσκολίες να βγαίνουμε νικητές! Το ίδιο θα κάνω κι εγώ!».

Με ανάρτησή της, η Δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα, εξέφρασε τη στήριξή της, κλείνοντας το μήνυμά της με τη φράση: «Κώστα δεν είσαι μόνος».