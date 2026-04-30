Συγκλονίζει ο γιατρός στα Κρέστενα για τον 13χρονο με το πατίνι: Τον ήξερα από τότε που γεννήθηκε

Πόνος, θλίψη και ένα τεράστιο γιατί πλανώνται πάνω από το χωριό Μακρίσια στην Ηλεία όπου το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου ένα 13χρονο παιδί που έκανε βόλτα με το πατίνι του βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο.

Παρά τις προσπάθειες τόσο του σωστικού συνεργείου που έσπευσε αμέσως στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα όσο και των γιατρών στο νοσοκομείο Κρεστένων οι οποίοι παρέλαβαν τον άτυχο μαθητή, το νεαρό παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή υποκύπτοντας στα βαριά τραύματά του.

Ο Διευθυντής του Νοσοκομείου Κρεστένων Γιάννης Μιχόπουλο, που παρέλαβε τον Κωνσταντίνο, μίλησε στο τοπικό μέσο patrinews για το παιδί που, όπως ανέφερε, γνώριζε από τη μέρα που γεννήθηκε… και που έφτασε μπροστά του δίνοντας την πιο άνιση μάχη.

«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ότι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να “φεύγουν” έτσι –και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο».

Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο ανήλικος μαθητής Γυμνασίου παρασύρθηκε, σε κεντρικό δρόμο του χωριού ενώ βρισκόταν πάνω στο ηλεκτρικό πατίνι του. Στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο αυτοκίνητο έστριψε δεξιά και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με αντιθέτως κινούμενο όχημα.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων συλλέγουν στοιχεία και ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα.