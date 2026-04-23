Συγκλονίζει ο Καμπαγιέρο: «Σταμάτησα το ποδόσφαιρο για τη μάχη της κόρης μου με τον καρκίνο»

Ο Γουίλι Καμπαγιέρο αποκάλυψε τη δυσκολότερη «μάχη» της ζωής του, που δεν δόθηκε στα γήπεδα αλλά στο πλευρό της οικογένειάς του. Το 2005, η τετράχρονη κόρη του διαγνώστηκε με καρκίνο του αμφιβληστροειδούς, αναγκάζοντάς τον να παγώσει την καριέρα του για έξι μήνες, ώστε να βρίσκεται δίπλα της στην Αργεντινή κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Μιλώντας στο YouTube κανάλι «La Matraca», ο πρώην τερματοφύλακας περιέγραψε μια περίοδο γεμάτη δοκιμασίες: «Ήταν περίπου τρεισήμισι χρόνια θεραπείας. Η οικογένεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο, όπως και οι γιατροί που μας έδιναν ελπίδα. Χρειάστηκε όμως και πολλή ψυχολογική δύναμη».

Όπως εξήγησε, οι ποδοσφαιριστές δεν είναι προετοιμασμένοι για τέτοιες καταστάσεις: «Μπορείς να είσαι έτοιμος για έναν αγώνα, αλλά όχι για τέτοιες πιέσεις και δυσκολίες». Παρά το βαρύ φορτίο, ο ίδιος βρίσκει σήμερα και τη θετική πλευρά: «Αυτή η εμπειρία με δυνάμωσε. Με βοήθησε να διαχειρίζομαι καλύτερα την κριτική και όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο».

Ο Καμπαγιέρο αναφέρθηκε και στη μετακόμιση της οικογένειας από τη Μάλαγα στο Μάντσεστερ, μετά τη μεταγραφή του στη Σίτι, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη μεγάλο σοκ προσαρμογής, που όμως ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς δεσμούς.