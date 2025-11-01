Συγκλονίζει ο Κέβιν Ντουράντ μιλώντας για την κατάθλιψη: «Ένιωθα ανασφαλής με την εμφάνιση μου»

Ο Κέβιν Ντουράντ είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες του NBA και μάλιστα, προσφάτως θα γίνει και ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία από τα συμβόλαιά του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Αμερικάνος έγινε ακόμα ένα ζωντανό παράδειγμα ότι τα λεφτά και η φήμη δεν φέρνουν την ευτυχία, καθώς αποκάλυψε την μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη.

Πολλοί πιστεύουν πως οι αθλητές τέτοιου βεληνεκούς έχουν λύσει τα προβλήματα της ζωής τους, δεν έχουν ανησυχίες και ζούν μια τέλεια ζωή. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, καθώς για τους περισσότερους απ' αυτούς όλο αυτό είναι μεγάλη ψευδαίσθηση, μιας και στο μεγαλύτερο κομμάτι των περιπτώσεων αυτών το παραμύθι που ονειρεύονται, έχει «δράκο» και κρύβει πραγματικά σκοτεινές ιστορίες από πίσω του. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή του παίκτη που θα έχει βγάλει τα περισσότερα χρήματα από τα συμβόλαιά του, του Κέβιν Ντουράντ.

Ο Ντουράντ έχει μια τεράστια καριέρα, ξεκινώντας από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, στην συνέχεια πήρε την απόφαση να μετακομίσει στο Σαν Φρανσίσκο για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όπου κατέκτησε και τα πρώτα του πρωταθλήματα μαζί τους. Στην συνέχεια στους Μπρούκλιν Νέτς, στους Φοίνιξ Σανς δεν τα πήγε όπως θα περίμενε, ενώ τώρα πάει να τα πάρει όλα... παραμάζωμα στους Χιούστον Ρόκετς. Ο Αμερικάνος σούπερ σταρ, όμως είχε τα δικά του θέματα στην παιδική ηλικία, αποκαλύπτοντας τη μεγάλη μάχη που έδωσε για να ξεπεράσει την κατάθλιψη αναφέροντας:

«Έχω περάσει κατάθλιψη στο παρελθόν, ένιωθα ανασφαλής για την εμφάνισή μου. Ήταν περίπου 6 χρόνια πριν και με χτύπησε άσχημα. Το ξεπέρασα γιατί ήταν ανόητο να νοιάζομαι για κάτι τέτοιο. Ένιωθα ότι ήμουν πολύ ψηλός και πολύ αδύνατος, και ότι ξεχώριζα από τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς λόγο. Τώρα το έχω αποδεχθεί».