Συγκλονίζει ο Λούα Λούα: «Όταν έχασα το παιδί μου, ο Ολυμπιακός μου έδωσε λόγο για να συνεχίσω»

Τον Ιούλιο του 2007, ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποκτήσει τον Λούα Λούα, με τον ίδιο να αποδέχεται αμέσως την πρόταση καθώς τον εξίταρε το γεγονός ότι θα αγωνιζόταν με τους «ερυθρόλευκους» στο Champions League.

Με τον Ολυμπιακό πραγματοποίησε συνολικά την πρώτη του σεζόν 21 εμφανίσεις ενώ πέτυχε και πέντε γκολ. Με την ομάδα του Πειραιά κατάφερε να κατακτήσει όλους τους εγχώριους τίτλους που διεκδίκησε η ομάδα την αγωνιστική περίοδο 2007-08, ενώ στο Champions League οι ερυθρόλευκοι έφτασαν μέχρι την φάση των «16» που αποκλείστηκαν από την μετέπειτα φιναλίστ Τσέλσι. Στη δεύτερη του θητεία στους «ερυθρόλευκους» το 2009-10, ο Λούα Λούα κατέγραψε 17 εμφανίσεις με απολογισμό έξι τέρματα και έπειτα αποχώρησε ως ελεύθερος.

Με αφορμή την σπουδαία αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο 44χρονος, σήμερα, Λούα Λούα, φιλοξενήθηκε στο Athletiko By Night και μεταξύ άλλων εξιστόρησε μια συγκινητική ιστορία σχετικά με τη στήριξη που δέχθηκε από την οικογένεια των «ερυθρολεύκων» όταν έχασε το παιδί του.

«Μου λείπει η Θύρα 7, μου λείπουν όλα από τον Ολυμπιακό. Ήθελα να σταματήσω το ποδόσφαιρο, δεν ήθελα να παίξω άλλο μπάλα. Όταν έχασα το παιδί μου, σταμάτησα να ενδιαφέρομαι για το ποδόσφαιρο. Υπήρχαν άλλα πράγματα σημαντικότερα. Όμως ο Ολυμπιακός, ως σύλλογος και με τον κόσμο του, την διοίκηση και τον προπονητή τον κ. Λεμονή που ήταν σαν "πατέρας" μου τότε μου έδωσε κίνητρο για να συνεχίσω να παίζω ποδόσφαιρο. Και για αυτό τον έχω στην καρδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος επιθετικός.

