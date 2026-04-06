Συγκλονίζει ο πατέρας της 30χρονης που κυκλοφορούσε δεμένη πισθάγκωνα - Το οικογενειακό δράμα

Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της 30χρονης γυναίκας που είχε εντοπιστεί να περιφέρεται ξυπόλητη και δεμένη πισθάγκωνα στη Νεάπολη Λακωνίας, λίγες ημέρες πριν χάσει τη ζωή της.



Ο πατέρας της μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του STAR και αποκάλυψε πως ήταν ο ίδιος που προχώρησε σε αυτή την πράξη σε μια προσπάθεια να αποτρέψει επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της συζύγου του, η οποία πάσχει από επιληπτικό σύνδρομο.



Όπως ανέφερε, η κόρη του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ, το οποίο είχε οδηγήσει σε πλήρη αποδιοργάνωση της ζωής της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 30χρονη φέρεται να έκλεβε μπύρες από σούπερ μάρκετ, σε μια προσπάθεια να καλύψει την ανάγκη της για αλκοόλ.



Υποστήριξε ότι η κατάσταση είχε γίνει επικίνδυνη για την οικογένεια, καθώς η κόρη του παρουσίαζε έντονες κρίσεις και επιθετική συμπεριφορά. Μάλιστα ανέφερε πως σε μια στιγμή έντασης φέρεται να χτύπησε τη μητέρα της.



«Εγώ την έδεσα γιατί χτύπησε τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου έχει επιληπτικό σύνδρομο. Ποιον θα προστατεύσω, τη γυναίκα μου, το παιδί μου ή τον εαυτό μου; Όταν ήταν σε έξαρση μπορούσε να πάρει ένα μαχαίρι να με κόψει και φέτες» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έγινε γνωστή όταν βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που προβλήθηκε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», κατέγραψε την 30χρονη να κινείται σε δρόμο της περιοχής, ξυπόλητη και με δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη.



Η γυναίκα φέρεται να κατάφερε να φύγει από το σπίτι και να ζητήσει βοήθεια από γειτόνισσα, η οποία της έλυσε τα χέρια. Λίγες ημέρες αργότερα, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε.



Σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, ο θάνατός της αποδίδεται σε κίρρωση του ήπατος και δεν συνδέεται με το περιστατικό κατά το οποίο είχε απομακρυνθεί από το σπίτι δεμένη. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος δεν προχώρησε σε ποινικές ενέργειες κατά των γονέων.