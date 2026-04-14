Συγκλονίζει ο πατέρας της Μυρτώς: «Το παιδί μου ήταν άβγαλτο - Το έμπλεξαν, δεν ξέρω με ποιους ήταν»

Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης κοπέλας που εντοπίστηκε νεκρή μυστηριωδώς τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα (14/4) στο κέντρο του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, σήμερα το μεσημέρι συνελήφθησαν δύο νεαροί, ηλικίας 26 και 22 χρονών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διασαφηνιστεί η εμπλοκή τους στο τραγικό περιστατικό.

«Μας είπαν ότι το παιδί μας είναι πεθαμένο στον δρόμο»

«Μας πήρανε τηλέφωνο το χάραμα και μας είπαν ότι το παιδί μας είναι πεθαμένο στον δρόμο», είπε ο πατέρας της Μυρτώς, μιλώντας στον ANT1.

«Ψάχνουμε να μάθουμε την πραγματικότητα, πώς βρέθηκε έτσι, το παιδί αυτό δεν ήταν παιδί του δρόμου, δεν ήταν αλητεία, ήταν ένα παιδί συνεσταλμένο, ένα όμορφο, ένα κουκλί, ένα κοριτσάκι δύο μέτρα...», δήλωσε συντετριμμένος ο πατέρας της 19χρονης.

Παράλληλα, σημείωσε πως η κόρη του δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας, «δεν έπινε και δεν κάπνιζε».

Για τη μοιραία βραδιά, τόνισε πως «θα είχε κάποια παρέα», χωρίς να γνωρίζει λεπτομέρειες. «Είμαστε στο στάδιο που ψάχνουμε, από την ασφάλεια έρχομαι και μου είπαν ότι θα με ενημερώσουν αν έχουμε νέα».

«Το παιδί μου ήταν άβγαλτο»

«Βρήκα το κορίτσι ζεστό και αναίσθητο», είπε ο πατέρας και πρόσθεσε ότι ο οδηγός του ΕΚΑΒ τον ενημέρωσε πως «πήραν ένα σήμα και πήγαν και το πήραν από εκεί το παιδί».

«Το παιδί μου δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά, ήταν άβγαλτο, 19 χρονών παιδί ήταν και μην έμπλεξε πουθενά, αυτό θα το ψάξει η ασφάλεια», ανέφερε ο πατέρας της Μυρτώς.

«Ξέρω ότι το παιδί μου θα φύγει τώρα, το είχα αδυναμία, είμαι μεγάλος μπαμπάς, ήταν ό,τι είχα και ό,τι δεν είχα στον κόσμο. Έχω κι άλλο παιδί βέβαια αλλά με αυτό ζούσα τώρα συνέχεια, είχα αφοσιωθεί μαζί του, το συμβούλευα, έκανα ό,τι μπορούσα αλλά δυστυχώς απέτυχα».

«Τελευταία φορά μιλήσαμε χθες το βράδυ. Με ρώτησε αν είναι όμορφη, ήταν μια κούκλα. Της λέω είσα θεά αλλά είσαι λίγο προκλητικά ντυμένη και πήγε και άλλαξε στο δωμάτιό της και μου λέει, είμαι μια χαρά...».

«Πρόσεχε της λέω, σε έχω ενημερώσει, θα σου παρουσιαστούν άγγελοι που είναι διάολοι με αγγελικά πρόσωπα, πάντα όταν έβγαινε το βράδυ έξω την ορμήνευα. Γιατί ξέρω σε τι κοινωνίες ζούμε. Οπωσδήποτε το έμπλεξαν το παιδί», δήλωσε ο πατέρας της 19χρονης.

Σε ερώτηση τι θα της έλεγε τώρα αν την είχε κοντά του, είπε: «Να με είχε ακούσει, αυτά που της έλεγα, στο 1/10».

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στις 04:40 το πρωί της Τρίτης (14/4), το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ στην Πάτρα ενημέρωσε το κέντρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλληνίας ότι διασώστες του ΕΚΑΒ Αργοστολίου μετέβησαν έξω από ψητοπωλείο, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Από το σημείο παρέλαβαν τη 19χρονη και τη μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, με πληροφορίες να αναφέρουν πως η κοπέλα είχε ακόμη τον σφυγμό της.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η νεαρή κοπέλα κατέληξε στις 05:15.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα υψηλόβαθμα στελέχη της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής της Δ.Α. Κεφαλληνίας, ο επόπτης υπηρεσίας και ο διοικητής του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου.

Η 19χρονη Μυρτώ που έφυγε από τη ζωή στο Αργοστόλι / Φωτ.: social media

Δεν είχε σημάδια κακοποίησης

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η 19χρονη Μυρτώ δεν έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, για τη διαλεύκανση των αιτίων του θανάτου έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη φέρεται λίγο πριν εντοπιστεί να βρισκόταν με δύο νεαρά άτομα, τα οποία στο παρελθόν έχουν απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.