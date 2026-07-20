Συγκλονίζει ο πατέρας του Ραφαήλ: «Ήρθαμε όπως τα είχαμε κανονίσει στη Ρόδο... όμως εσύ έλειπες»

Οκτώ μήνες έχουν περάσει από τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής εκπαίδευσης στη Ρόδο.



O πατέρας του, Μανώλης Γαλυφιαννάκης, προχώρησε σε μία συγκλονιστική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, στην οποία περιέγραψε την επιστροφή της οικογένειας στο νησί, ένα ταξίδι που είχαν προγραμματίσει μαζί με τον Ραφαήλ.



«Ραφαήλ ήρθαμε… όπως τα είχαμε κανονίσει… το καλοκαίρι στη Ρόδο… όμως εσύ έλειπες… γιατί; γιατί ; γιατί ; Αυτό το γιατί ψάχνουμε 8 μήνες τώρα… και ούτε ενα τηλεφώνημα… ούτε ενα μήνυμα… μας λείπεις….. ομως ζεις… στην καρδιά μας………» αναφέρεται, στη σχετική ανάρτηση.

Γιάννα Γαλυφιανάκη: Καμία τελετή δεν πρόκειται να φέρει πίσω το παιδί μας

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο ΛΑΠ της 95 ΤΥΠΕΘ, που υπάγεται στην 95 ΑΔΤΕ στη Ψίνθο, τρισάγιο και τελετή αποκαλυπτηρίων μνημείου προς τιμήν του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη.

Στην τελετή παρέστησαν ο Μητροπολίτης Ρόδου, ο Υποδιοικητής της ΑΣΔΑΜ, ο Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ Υποστράτηγος Κωνσταντής Αλεξανδρής, αξιωματικοί και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και φίλοι, γνωστοί και συμπολίτες που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου νέου.



Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία των μελών της οικογένειας του Ραφαήλ, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Ρόδο για τον σκοπό αυτό. Η μητέρα του, Γιάννα Γαλυφιανάκη, μιλώντας στη «Ροδιακή», δήλωσε τα εξής :



«Καμία τελετή, καμία τιμή δεν είναι αρκετή να φέρει πίσω το παιδί μου. Η πραγματική τιμή στη μνήμη του παιδιού μου θα είναι να λάμψει η αλήθεια, να μάθουμε τι έγινε εκείνη την ημέρα στο στρατόπεδο. Το οφείλουν και στη μνήμη του Ραφαήλ και σε εμάς που τους εμπιστευτήκαμε το παιδί».

Rodiaki.gr

Το μνημείο που ανεγέρθηκε στον χώρο του στρατοπέδου θα θυμίζει για πάντα τον Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, έναν νέο άνθρωπο που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.