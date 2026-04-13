Συγκλονίζει πρώην προπονητής της Premier League: «Είναι σαν εθισμός, νιώθω κενός εκτός γηπέδων»

Ο Σαμ Άλαρνταϊς άνοιξε την καρδιά του για τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε την απομάκρυνσή του από τους πάγκους, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε στήριξη ψυχικής υγείας για να διαχειριστεί τη νέα πραγματικότητα.

Ο 71χρονος τεχνικός, γνωστός ως «Big Sam», βρέθηκε τελευταία φορά σε ομάδα το 2023, όταν ανέλαβε τη Λιντς σε μια προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού. Ωστόσο, μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στο ποδόσφαιρο, η μετάβαση εκτός δράσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη.

Το ψυχολογικό «άδειασμα» του Άλαρνταϊς

«Η προπονητική γίνεται εθισμός. Όταν τελειώνει, είναι ένα τεράστιο κενό», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την έντονη ψυχολογική πίεση που βίωσε.

Με καριέρα 27 ετών στους πάγκους και σημαντικές θητείες σε ομάδες όπως η Γουέστ Χαμ και η Έβερτον, αλλά και ένα πέρασμα από την εθνική Αγγλίας, ο Άλαρνταϊς παραδέχθηκε ότι δυσκολεύεται ακόμη να αποδεχτεί την απουσία του από την Premier League.

«Βλέπω αγώνες και σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να είμαι εκεί», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής, εφόσον υπάρξει η κατάλληλη πρόταση. Παρά τις δυσκολίες, φαίνεται να έχει βρει μια νέα ισορροπία στην καθημερινότητά του, μέσα από ταξίδια και την ενασχόλησή του με το podcast «No Tippy Tappy».

Την ίδια ώρα, παραμένει ενεργός και σε κοινωνικές δράσεις. Πρόσφατα συμμετείχε σε φιλανθρωπικό αγώνα στο Τσόρλεϊ, στηρίζοντας την καμπάνια «Every Minute Matters», που προωθεί τη σημασία της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Μάλιστα, θυμήθηκε ένα περιστατικό από το 2004, όταν ο Χαλιλού Φαντίγκα κατέρρευσε πριν από αγώνα της Μπόλτον και σώθηκε χάρη στην άμεση χρήση απινιδωτή — ένα γεγονός που, όπως τόνισε, αποδεικνύει πόσο κρίσιμη είναι η άμεση αντίδραση.

Ο Άλαρνταϊς απηύθυνε κάλεσμα προς το κοινό να εκπαιδευτεί στην ΚΑΡΠΑ, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια γνώση που μπορεί κυριολεκτικά να σώσει ζωές, προτείνοντας μάλιστα να ενταχθεί ως μάθημα στα σχολεία.