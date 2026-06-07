Συγκλονίζουν μαρτυρίες από την Εύβοια: «Φοβερός σεισμός – Δεν πρόλαβα ούτε παπούτσια να βάλω»

Τη στιγμή που το βιος τους ταρακουνήθηκε από το μπαράζ σεισμών που αναστάτωσαν το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) την Εύβοια περιγράφουν κάτοικοι της Δαφνούσσας.

Όπως αναφέρουν στο Orange Press Agency, φοβήθηκαν πολύ καθώς εκτιμούν ότι εδώ και δεκαετίες δεν έχουν βιώσει τόσο δυνατό σεισμό.

«Εδώ στο σπίτι ήμουν, καθόμουν εδώ στο κουζινάκι να δω τηλεόραση, ειδήσεις. Δε θυμάμαι ακριβώς, η ώρα ήταν μια πάρα δέκα και την ώρα του σεισμού η μητέρα μου κοιμόταν παρα δίπλα, στο άλλο το δωμάτιο. Προσπαθουσε να σηκωθεί για είναι ηλικιωμένη και την έπιασαν εγώ από τα χέρια και την έβγαλα έξω από το σπίτι.

Φοβερός σεισμός, τρόμος, να σείεται, κουνιόταν η γη, τα πάντα. Ευτυχώς που τον έκανε διακεκομμένο και δεν ήταν μονοκόμματο, ήταν σε τρείς δόσεις αν θυμάμαι καλά» λέει ο Κώστας. Η μητέρα του, όπως αναφέρει, «βγήκα ξυπόλητη έξω, δεν πρόλαβα ούτε παπούτσια να βάλω».

«65 χρόνια δεν έχω καταλάβει τέτοιο σεισμό»

Ο κύριος Τάσος ήταν στο Μαντούδι την ώρα του σεισμού, ενώ η μητέρα του κατοικεί στη Δαφνούσσα. «Ήμουν στο σπιτι και κατάλαβα πως είχε πολύ δυνατό σεισμό, είμαι 65 χρόνων και δεν έχω καταλάβει τέτοιο δυνατό σεισμό. Ανέβηκα επάνω, τα είδατε κι εσείς εδώ τι έγινε. Σε αυτό το σπίτι μεγαλώσαμε επτά παιδιά. Είναι η μητέρα μου αυτή τη στιγμή φιλοξενούμενη γιατί το σπίτι το έχει δώσει στα δύο αδέρφια.

Έχει ξανακάνει σεισμό, με λίγα λόγια πταίσματα είχαν δώσει, δεν έφταναν ούτε για τις μπογιές για το σπίτι αυτό. Είχε ξαναπάθει ζημιά και αυτή τη στιγμή έπεσαν οι τοίχοι όλοι, όπως είδατε κι εσείς. Πιο πολύ θέλουμε να φτιάξουμε το σπίτι για τη μάνα μου, να μη το βλέπει έτσι γιατί είναι μεγάλη γυναίκα» υπογραμμίζει ο κ. Τάσος.